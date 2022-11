Quintana over toekomst: “Volgend jaar ben ik actief in de WorldTour”

Sinds Nairo Quintana en Arkéa-Samsic begin oktober bekend maakten uit elkaar te gaan na de bekende Tramadol-affaire is er nog weinig naar buiten gekomen over de toekomst van de Colombiaan. Eerder deze week sloeg hij nog een aanbod van het continentale Team Medellín-EPM af. Vrijdag gaf de klimmer echter een tipje van de sluier over zijn toekomst tegenover het Spaanse persbureau EFE. “Ik zal in de WorldTour rijden.”

“Veel meer kan ik nu niet zeggen. Ik kijk vooruit en zal zo hard mogelijk blijven trappen. Ik wil gemotiveerd blijven om koersen te gaan winnen en mijn land te vertegenwoordigen”, aldus de klimmer, die een terugkeer bij zijn oude ploeg Movistar ook niet uitsluit. “Dat is een van de opties, ik heb een goede band met de ploeg gehad. Maar het belangrijkste is dat ik verschillende mogelijkheden heb om door te gaan met koersen.”

Quintana werd in augustus gediskwalificeerd in de Tour de France, waarin hij zesde werd, na een positieve test op tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI. Quintana ging nog in hoger beroep tegen deze diskwalificatie, maar dit werd door het CAS afgewezen.