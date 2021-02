Winnende Mathieu van der Poel: “Dit is veldritvorm in de woestijn”

Mathieu van der Poel temperde voor de start van de UAE Tour nog de verwachtingen: “Ik ben hier vooral om het team te helpen. Zelf heb ik geen doelen”, zo vertelde de Nederlandse kampioen op een persconferentie. Vandaag was het in de openingsetappe echter al meteen raak voor de renner van Alpecin-Fenix.

Van der Poel beschikte in de openingsetappe over goede benen en was mee met de eerste waaier van 26 renners. In de finale ontstond er een hevig gevecht om de ritzege. Mattia Cattaneo leek in de laatste kilometers de beste papieren te hebben, maar de Italiaanse solist werd voor het ingaan van de laatste kilometer weer bijgehaald door de achtervolgers.

Een sprint moest uiteindelijk beslissen over winst en verlies en na 176 kilometer bleek Van der Poel over de snelste benen te beschikken, voor landgenoot David Dekker en de Deen Michael Mørkøv. “Het was een hele zware en winderige etappe, maar ik had al meteen goede benen”, zo vertelde Van der Poel na afloop van de etappe.

“Ik weet dat ik het dan kan afmaken in een sprint”

“Na de tussensprint reed er een groep weg en ik was mee. Het was een zware wedstrijd en ik weet dat ik het dan kan afmaken in een sprint. Ik weet dat mijn sprint beter en beter wordt na een zware race. Ik moest in een goede positie aan de sprint beginnen en op het juiste moment aanzetten. Het is heel mooi om met een zege aan mijn wegseizoen te beginnen.”

Van der Poel had ook nog mooie woorden voor zijn ploeggenoot Gianni Vermeersch, die ook mee was in de beslissende waaier. “Gianni reed in de finale echt geweldig door nog een vluchter in te rekenen. Ik had deze zege niet verwacht. Ik heb na het crosseizoen wat gerust en vervolgens een week met de ploeg getraind. Dit is veldritvorm in de woestijn”, eindigt de ritwinnaar met een knipoog.