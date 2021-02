Mathieu van der Poel start wegseizoen in UAE Tour: “Zal vooral het team helpen”

Drie weken na het beëindigen van zijn crosswinter in Oostende begint Mathieu van der Poel alweer aan zijn wegseizoen. Zondag staat de Nederlands kampioen aan de start van de UAE Tour. Van der Poel tempert vooraf de verwachtingen: “Ik ben hier vooral om het team te helpen. Zelf heb ik geen doelen.”

“Het team heeft betere sprinters en klimmers dan ik mee, dus zal ik ze vooral ondersteunen. Tijdens de vlakke etappes maak ik onderdeel uit van de sprinttrein, terwijl ik op de beklimmingen hoop onze kopman (Louis Vervaeke, red.) zo goed mogelijk af te zetten. Maar ik weet nog niet wat mijn niveau bergop gaat zijn.”

Het is duidelijk dat Van der Poel na zijn korte rustperiode vooral naar de Verenigde Arabische Emiraten is getrokken om warm te draaien voor de rest van het seizoen. “Dankzij mijn wereldtitel ben ik goed de rustperiode in gegaan. De UAE Tour kwam daarna alweer snel. In de afgelopen drie weken zat ik maar tien keer op de fiets, dus ik hoop vooral in de wedstrijd te groeien.”

De renner van Alpecin-Fenix heeft een druk seizoen voor de boeg met doelen in het Vlaamse voorjaar, de Tour de France en de Olympische Spelen. “Al die doelen liggen wel dicht bij elkaar. Het wordt echt een heel druk jaar, maar voor nu heb ik geen keus. In 2022 doe ik het wellicht wat rustiger aan”, eindigt hij.”