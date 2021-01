Pechvogel Wilco Kelderman: een overzicht van alle tegenslagen

Een wervelbreuk en een hersenschudding: dat is het verdict voor Wilco Kelderman nadat hij zaterdag samen met enkele BORA-hansgrohe-ploeggenoten werd aangereden door een auto. Het is niet de eerste keer dat Kelderman moet terugknokken na tegenslag. Pech en blessures vormen een rode draad in zijn wielercarrière.

In zijn eerste profjaren verliep alles nog crescendo voor Kelderman, maar sinds de winter van 2014 op 2015 koerst de pechduivel geregeld mee op de schouders van de Nederlandse ronderenner. Zo bezeerde hij in juni 2015 zijn pols bij een valpartij in het Critérium du Dauphiné. Kelderman bleef last houden van zijn pols en kon een goed klassement vergeten na een heuse baaldag in de koninginnenrit naar Saint-Gervais Mont Blanc.

In de daaropvolgende Tour de France ging het ook fout voor Kelderman. De klimmer, die toen nog uitkwam voor LottoNL-Jumbo, kwam in zijn eerste Ronde van Frankrijk geregeld in aanraking met het asfalt en haalde door rugproblemen nooit zijn gebruikelijke niveau. In Parijs moest hij uiteindelijk genoegen nemen met een anonieme 79e plaats in het algemeen klassement.

Ook in 2016 en 2017 bleef Kelderman niet gespaard van pech. Zo werd hij ziek in de Ronde van Catalonië, liep hij kneuzingen op in de Tour en in 2017 stond hij een maand buitenspel vanwege een breuk in de lingerwijsvinger. De grootste teleurstelling volgde in de Giro d’Italia van 2017. Kelderman brak er zijn vinger na een ongelukkige botsing met een motard en moest al vroeg opgeven. Zijn ploeggenoot Tom Dumoulin wist uiteindelijk die Giro te winnen.

Het bleef niet bij enkele gebroken vingers. Een jaar later ging hij in Tirreno-Adriatico tegen de grond en brak hij zijn sleutelbeen. Een nieuwe revalidatie volgde, die ook nog eens langer duurde dan aanvankelijk gedacht vanwege complicaties. Ondanks alle pech slaagde Kelderman er toch nog in om in die jaren geregeld zijn neus aan het venster te steken in het rondewerk, met onder meer een vierde plaats in de Vuelta.

In 2019 begon Kelderman weer met goede moed aan een nieuw wielerseizoen in dienst van Team Sunweb, maar in maart ging het alweer mis in de Ronde van Catalonië. Na een valpartij in de finale van de vijfde etappe bleek Kelderman een breuk in een nekwervel en een gebroken sleutelbeen te hebben opgelopen. Na een lange revalidatie raakte Kelderman op tijd fit voor de Tour, maar door rugproblemen bleek Parijs halen een brug te ver.

Nieuwe revalidatie

Vorig jaar kende Kelderman eindelijk een blessurevrij seizoen, al gooide het coronavirus ditmaal roet in het eten. Toch wist de Nederlander in de Giro d’Italia een bijzondere mijlpaal te bereiken. Heel even leek de in Barneveld opgegroeide renner op weg naar de eindzege in de Italiaanse ronde, maar Kelderman mocht als nummer drie in de stand alsnog voor de eerste keer plaatsnemen op het eindpodium van een grote ronde.

Vol hernieuwd elan begon Kelderman aan een nieuw avontuur bij BORA-hansgrohe, maar afgelopen zaterdag ging het weer mis. Dit keer aan het Gardameer. Kelderman was op de slotdag van een trainingsstage van zijn nieuwe werkgever bezig aan de laatste kilometers van een trainingsritje, toen hij met enkele ploeggenoten werd aangereden door een auto. Het verdict in het ziekenhuis: een gebroken wervel en een hersenschudding. En dus is Kelderman opnieuw aangewezen op revalideren.