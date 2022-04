Stem nu op de verkiezing Wielrenner van de maand maart

Verkiezing

Voor de tweede keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maand maart.

De stembussen zijn geopend tot maandag 11 april 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het jaar in december.

Genomineerden Wielrenner van de maand maart

Mathieu van der Poel (27, wegwielrennen)

Mathieu van der Poel kende een moeilijke winter door een slepende rugblessure. Hierdoor maakte hij zijn seizoensdebuut pas in Milaan-San Remo. Hij was in staat de aanvallen van Tadej Pogačar op de Poggio te beantwoorden en sprintte uiteindelijk naar een derde plaats in La Primavera.

Om extra wedstrijdkilometers in de benen te krijgen richting de Vlaamse klassiekers bleef Van der Poel in Italië en reed hij de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Hij won de vierde etappe en reed de hele week zeer aanvalslustig om zijn vorm aan te scherpen. Op de valreep van maart stond Dwars door Vlaanderen op het menu van Van der Poel. In een sprint à deux won hij deze semi-klassieker met overmacht van Tiesj Benoot.

Fabio Jakobsen (25, wegwielrennen)

Na een sterke seizoensopening, met onder meer een overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne, was de maand maart Jakobsen ook goed gezind. In Parijs-Nice wist de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl de tweede etappe met overmacht te winnen. Daarvoor liet hij met een vierentwintigste plaats in Le Samyn zien progressie te boeken in de selectievere Vlaamse klassiekers. Toch waren de Cipressa en het tempo van UAE Emirates tijdens Milaan-San Remo er net iets te veel aan. Voor de toekomst heeft Jakobsen geleerd dat het bergop nog beter moet om ooit te kunnen sprinten op de Via Roma in San-Remo.

Genomineerden Wielrenster van de maand maart

Lorena Wiebes (23, wegwielrennen)

De sprintster van Team DSM wist maar liefst drie koersen te winnen in maart. In de GP Oetingen, Ronde van Drenthe en Nokere Koerse trok ze aan het langste eind. Ondanks dat het deelnemersveld in deze koersen minder sterk is ten opzichte van WorldTour-wedstrijden zijn deze prestaties erg goed. In de Exterioo Classic Brugge-De Panne werd ze tweede achter concurrente Elisa Balsamo. Met deze resultaten behoort Wiebes tot de genomineerden voor Wielrenster van de maand maart.

Ellen van Dijk (35, wegwielrennen)

De ervaren tijdritspecialist van Trek-Segafredo is binnen haar team wegkapitein en offert haar krachten dit seizoen vaak op in dienst van kopvrouw Elisa Balsamo. In de Fryslân Tour reed ze wel voor eigen kansen en won ze de openingstijdrit in Surhuisterveen. Deze prestatie werd gevolgd door twee constante etappes, waardoor zij het eindklassement van de Fryslân Tour op haar naam schreef. Met top-twintig noteringen in de Ronde van Drente, Trofeo Alfredo Binda en Dwars door Vlaanderen bewees ze bovendien een goede uitslag te kunnen rijden. Zeker gezien het werk wat van Dijk eerder in de koers al voor haar ploeg had opgeknapt.

Annemiek van Vleuten (39, wegwielrennen)

Annemiek van Vleuten kende een sterke seizoenstart met de overwinning in de Omloop het Nieuwsblad en het eindklassement van de Ronde van Valencia. Tijdens de Strade Bianche Donne voerde van Vleuten de forcing op de oplopende grindstroken, maar kon ze zich uiteindelijk niet verlossen van de Belgische Lotte Kopecky en werd zij tweede. In de sprint op de Piazza del Campo wist Kopecky met een fraaie manoeuvre onderdoor te komen in de laatste bocht en verschalkte zij Annemiek van Vleuten. Hierna ging van Vleuten op trainingskamp in Spanje en maakte zij haar opwachting in Dwars door Vlaanderen, waar ze eenentwintigste werd.

Talenten van de maand maart





Casper van Uden (20, wegwielrennen)

Het 20-jarige talent van het Development Team DSM pakte twee overwinningen in de Ronde van Normandië. In Le Samyn en de GP Monseré was hij onderdeel van de WorldTour ploeg en reed hij in dienst van ervaren ploeggenoten. Tijdens de Ronde van Drenthe werd hij elfde en liet hij zijn goede vorm zien door attent van voren te koersen. In de Ronde van Normandië (2.2), een week later, kwam van Uden pas echt op gang. Hij won de eindsprint in de tweede en vierde rit, waardoor hij de leiderstrui een aantal dagen mocht aantrekken. Uiteindelijk werd hij vijfde in het algemeen klassement.

Tim Marsman (21, wegwielrennen)

De 21-jarige Tim Marsman van Metec-Solarwatt begon de maand maart met een veertiende plaats in de Visit Friesland Elfstedenrace erg sterk. De Ronde van Normandië was solide en hij pakte de vierde plaats in het eindklassement. Het hoogtepunt voor Marsman in de Ronde van Normandië was zijn overwinning in de zesde rit. In deze etappe versloeg hij namelijk zijn drie medevluchters in een sprint en wist het viertal het aanstormende peloton nipt voor te blijven.

Nienke Veenhoven (18, wegwielrennen)

De 18-jarige Nienke Veenhoven maakte in de maand maart veel indruk. De renster van NXTG Development Team bewees in vorm te zijn door een negentiende plek in de junioren-versie van de Trofeo Alfredo Binda. Een week later verbaasde Veenhoven door de juniorenkoers van Gent-Wevelgem te winnen na een sterke eindsprint. Deze wedstrijd telt bij de junioren mee voor de Nations Cup en een overwinning in deze koers is voor een eerstejaars junior een knappe prestatie. Genoeg reden voor een nominatie voor Talent van de maand maart.