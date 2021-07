Wielertransfers 2022: Viviani, Nizzolo, Cimolai, TotalEnergies, Riabushenko

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij. Met vandaag nieuws over onder anderen Elia Viviani, Giacomo Nizzolo en Davide Cimolai.

Elia Viviani

Cofidis neemt na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk afscheid van Elia Viviani. De sprinter, die de laatste twee jaar nauwelijks aan winnen toe kwam in Franse dienst, werd al gelinkt aan EOLO-Kometa. Maar Tuttobiciweb weet te melden dat er meer interesse is voor Viviani, namelijk van Deceuninck-Quick-Step. Bij de Belgische formatie maakte hij in 2018 en 2019 al furore, maar na zijn vertrek zakte Viviani ver weg. Weet Patrick Lefevere na Mark Cavendish ook Elia Viviani weer terug te brengen naar zijn oude niveau?

Davide Cimolai

Bij Deceuninck-Quick-Step komt Viviani mogelijk zijn landgenoot Davide Cimolai tegen. De 31-jarige Italiaan lijkt na dit seizoen namelijk te vertrekken bij Israel Start-Up Nation, en als nieuwe ploeg wordt Deceuninck-Quick-Step genoemd. Dat nieuws slingert Tuttobiciweb de wereld in. Cimolai werd in 2010 prof bij Liquigas en koerste later ook nog voor Lampre-Merida en FDJ. Sinds 2019 komt de sprinter uit voor Israel Cycling Academy. Eerder dit seizoen reed hij nog naar diverse ereplaatsen in de Giro d’Italia.

Giacomo Nizzolo

De naam van Giacomo Nizzolo zal de komende weken nog vaak rondgaan in het geruchtencircuit. Het management van de Europese kampioen is volgens, opnieuw, Tuttobiciweb al druk bezig met volgend seizoen. Eerder werd Nizzolo al in verband gebracht met Cofidis en nu kunnen ook Total Energies en Intermarché-Wanty-Gobert toegevoegd worden aan het lijstje met geïnteresseerde ploegen. Ook de optie om zijn contract te verlengen bij Qhubeka NextHash staat nog open voor de 32-jarige Nizzolo.

Alexandr Riabushenko

UAE Emirates zwaait na dit seizoen Alexandr Riabushenko (25) uit. De Wit-Russische puncheur, die in 2018 zijn profdebuut maakte in dienst van de WorldTour-ploeg uit de Emiraten, beschikt er over een aflopend contract. Tuttobiciweb weet te melden dat hij op weg is naar Astana-Premier Tech. Riabushenko werd in 2016 Europees kampioen bij de beloften en won een jaar later de Ronde van Lombardije voor U23-renners. Als prof wist hij in het najaar van 2019 de Coppa Agostoni te winnen.

TotalEnergies

Peter Sagan is hard op weg naar TotalEnergies en hij neemt zijn hele entourage mee. Dat gerucht doet al langer de ronde. Ook fietsensponsor Specialized werd al in verband gebracht met het Franse ProTeam en volgens Tuttobiciweb is die deal nu rond. Ook Giant was in de race om Sagan en TotalEnergies te sponsoren, maar dat gaat niet door. TotalEnergies koerst momenteel nog op fietsen van het Italiaanse De Rosa.