‘Cofidis haalt Coquard als nieuwe sprinter en praat met Nizzolo’

Bryan Coquard maakt komend seizoen een transfer naar Cofidis. Dat meldt Het Nieuwsblad. De 29-jarige Fransman komt over van B&B Hotels, waar hij sinds 2018 de grote man is, en wordt bij Cofidis de sprintkopman.

Cofidis is naar verluidt ook in gesprek met Giacomo Nizzolo, de Europese kampioen die momenteel nog actief is voor Qhubeka NextHash. De ervaren Italiaanse sprinter zou, vanwege zijn nationaliteit, onder meer belangrijk zijn voor de Italiaanse fietsensponsor De Rosa. De Franse WorldTour-ploeg praat ook met Jakob Fuglsang.

Dit seizoen rekent Cofidis in de sprints op Elia Viviani en Christophe Laporte. De enigszins teleurstellende Viviani is al gelinkt aan EOLO-Kometa, de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso. Daarnaast wist WielerFlits al te melden dat Laporte volgend seizoen de transfer maakt naar Jumbo-Visma.