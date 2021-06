Wielertransfers 2022: Waerenskjold, Fuglsang, Sagan

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij. Met vandaag nieuws over onder anderen Søren Waerenskjold, Jakob Fuglsang en Peter Sagan.

Waerenskjold blijft bij Uno-X

Søren Waerenskjold heeft ondanks interesse uit de WorldTour zijn contract bij Uno-X verlengd. Het 21-jarige talent uit Noorwegen heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot eind 2023 bij de ploeg die zich ontpopt heeft tot revelatie van dit voorjaar. Eerder dit seizoen werd Waerenskjold vijfde in de het Circuit de Wallonie en won hij de proloog in de Vredeskoers voor beloften. Onlangs werd hij nog tweede op het Noors kampioenschap tijdrijden achter Tobias Foss.

Volgens Noorse media kon Waerenskjold rekenen op interesse van onder meer Intermarché-Wanty-Gobert, dat zijn ervaren landgenoot Alexander Kristoff al gebonden heeft voor volgend jaar.

Kamp-Fuglsang in gesprek met Cofidis

Ligt de toekomst van Jakob Fuglsang bij Cofidis? Die kans is zeker aanwezig. Het management van de Deense kopman van Astana-Premier Tech laat aan La Gazzetta dello Sport weten dat hij in gesprek is met de Franse WorldTour-formatie. De 36-jarige Fuglsang heeft ook de optie om te blijven. “Tot nu toe ben ik met twee ploegen in gesprek, dat zijn Astana-Premier Tech en Cofidis”, aldus de agent van Fuglsang.

De winnaar van de meest recente Ronde van Lombardije koerst al sinds 2013 voor Astana. Momenteel beschikt hij over een aflopend contract.

‘TotalEnergies op pole voor Sagan’

De strijd om de handtekening van Peter Sagan is nog altijd in volle gang. Een contractverlenging bij BORA-hansgrohe kwam al ter sprake, Deceuninck-Quick-Step is de revue gepasseerd, maar het lijkt erop dat TotalEnergies op pole position staat voor de krabbel van Sagan.

Bronnen melden aan La Gazzetta dello Sport dat de transfer van de Slowaakse kampioen naar TotalEnergies ‘als afgerond kan worden beschouwd’. Het Franse ProTeam, waar nu nog Niki Terpstra onder contract staat, kan mogelijk ook rekenen op een nieuwe fietsensponsor. Specialized wil Sagan niet kwijtraken als boegbeeld en aast op een samenwerking met TotalEnergies.