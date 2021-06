‘Elia Viviani zet carrière voort bij EOLO-Kometa’

Een handtekening is er nog niet gezet, maar als we La Gazzetta dello Sport mogen geloven heeft EOLO-Kometa zich vanaf volgend seizoen verzekerd van de diensten van Elia Viviani. Daarmee slaat het Italiaanse ProTeam een grote slag op de transfermarkt.

Viviani werd begin 2020 voor een smak geld aangetrokken door Cofidis, maar het huwelijk is niet zo succesvol als gehoopt. In de kleuren van Franse WorldTour-formatie was Viviani enkel succesvol in Cholet-Pays de la Loire. Ook in de recente Giro d’Italia kon de rappe Italiaan zijn ploeg niet aan overwinningen helpen.

EOLO-Kometa wordt volgens de roze sportkrant de nieuwe ploeg van de 32-jarige sprinter die bij de Olympische Spelen hoopt zijn omnium-titel te kunnen prolongeren. Naar het schijnt verhuist broer Attilio Viviani niet mee naar de formatie van Ivan Basso en Alberto Contador. Ook Simone Consonni en Fabio Sabatini zullen de overstap niet maken.