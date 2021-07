Wielertransfers 2022: Bardiani-CSF-Faizanè

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij voor het wielerjaar 2022. Met vandaag nieuws over Bardiani-CSF-Faizanè.

Bardiani-CSF-Faizanè

De jeugd heeft de toekomst, moet men bij Bardiani-CSF-Faizanè denken. Het Italiaanse ProTeam heeft namelijk een vierde neoprof vastgelegd voor 2022. Na Luca Colnaghi, Iker Bonillo en Alessio Martinelli heeft de ploeg nu ook Omar El Gouzi (21) gepresenteerd voor volgend seizoen.

El Gouzi komt over van de continentale ploeg Iseo Rime Carnovali. Onlangs maakte hij nog naam door vierde te worden in het eindklassement van de prestigieuze beloftenwedstrijd Giro Valle d’Aosta, waarin hij ook twee keer in de top-10 van een rituitslag eindigde. Ook in de Giro d’Italia U23 (negende) en op het Italiaans beloftenkampioenschap (zevende) deed El Gouzi van zich spreken, evenals in profkoersen als de Giro dell’Appennino en de GP Lugano.

“Ik ben een klimmer die zich op het vlakke staande weet te houden”, vertelt El Gouzi. “In de eerste wedstrijden tegen professionals, zoals in Lugano en de Apennijnen, merkte ik dat het een andere manier van koersen is. Een manier die meer geschikt is voor mijn vaardigheden, waarbij er veel controle is en je pas aan het einde voor je kans gaat.”