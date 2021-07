Wielertransfers 2022: Bardiani-CSF-Faizanè, Baloise Trek Lions

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij voor het wielerjaar 2022. Met vandaag nieuws over Bardiani-CSF-Faizanè en Baloise Trek Lions.

Bardiani-CSF-Faizanè

Luca Colnaghi maakt volgend seizoen zijn profdebuut bij Bardiani-CSF-Faizanè. De 22-jarige Italiaan komt over van de amateurploeg U.C. Trevigiani Campana Imballaggi. Colnaghi wist vorig seizoen twee etappes in de Giro d’Italia U23 te winnen. Na die goede prestaties werden bij hem sporen van andarin, ostarine en metabolieten aangetroffen, waardoor hij voorlopig geschorst werd. Uiteindelijk bleek de rappe Colnaghi onschuldig, waardoor hij weer kon koersen.

Eerder kondigde Bardiani-CSF-Faizanè ook al de komst van de Spaanse sprinter Iker Bonillo aan voor het seizoen 2022.

Baloise Trek Lions

Niels Merckx vertrekt bij Baloise Trek Lions. De 26-jarige coureur was onderdeel van de wegploeg van manager Sven Nys. “Afgelopen winter was ik enorm enthousiast over mijn overstap naar Baloise Trek Lions voor het wegseizoen”, vertelt Merckx.

“Op training deed ik meer dan gevraagd en negeerde de signalen vanuit mijn omgeving”, geeft hij aan. “Fietsen werd meer en meer een opdracht in plaats van een hobby. Ik verloor het plezier in het wielrennen en dat resulteerde in een slecht gevoel op de fiets in het voorjaar. Ik raakte overtraind en kreeg het mentaal moeilijk.”

“Vanuit de ploeg kreeg ik de kans om volgend seizoen opnieuw mijn kans gaan, maar voor mezelf zou deze tweede kans de druk alleen maar groter maken. Ik moet eerst terug naar de basis van het fietsen. De druk die ik mezelf oplegde werkte verlammend. Ik zet een stap terug om eerst het plezier op de fiets terug te vinden. Daarna zien we wel”, aldus Merckx.