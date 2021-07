Wielertransfers 2022: Bardiani-CSF-Faizanè

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij voor het wielerjaar 2022. Met vandaag nieuws over Bardiani-CSF-Faizanè.

Bardiani-CSF-Faizanè

Na Luca Colnaghi en Iker Bonillo heeft Bardiani-CSF-Faizanè zijn derde neoprof voor volgend jaar gepresenteerd. Alessio Martinelli (20) van Colpack Ballan, de vice-wereldkampioen van 2019 in de juniorencategorie, zet komende winter namelijk de stap naar het profniveau bij de ploeg van de Reverberi’s. De beloftevolle klimmer komt niet in een geheel nieuwe omgeving terecht, want aan het begin van het seizoen maakte hij al deel uit van het trainingskamp van het team in Benidorm.

“Mijn twee jaren als junior waren gelukkiger dan de afgelopen twee. Als junior reed ik 13 zeges bij elkaar, maar in de afgelopen twee jaar stond ik door de coronabreak en meerdere valpartijen vaak aan de kant. Ik wil de Colpack-ploeg en Beppe Colleoni (ploegbaas, red.) bedanken dat ze altijd geduld met mij hadden, ondanks mijn tegenslagen. Ook wil ik de Bardiani-ploeg bedanken voor haar vertrouwen. Ik ben klaar om het vertrouwen terug te betalen”, aldus Martinelli.