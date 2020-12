Wielertransfers 2021: Johan Le Bon

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Johan Le Bon

Johan Le Bon is er toch nog in geslaagd om een nieuwe ploeg te vinden voor komend seizoen. De 30-jarige Fransman zal in 2021 wel noodgedwongen uitkomen op continentaal niveau. Le Bon heeft volgens Le Télégramme een contract getekend bij Cambodia Cycling Academy, dat een internationaal programma afwerkt.

Le Bon begon zijn profcarrière bij Bretagne Schuller en reed vervolgens vijf jaar voor FDJ. De Fransman stapte met mooie adelbrieven over naar de profs, maar wist nooit echt door te breken. Wel boekte hij in 2015 een etappezege in de Eneco Tour, twee jaar later won hij de proloog van de Tour de l’Ain.

De Fransman zal volgend jaar waarschijnlijk Davide Rebellin tegenkomen bij Cambodia Cycling Academy. De 49-jarige Italiaan lijkt eveneens op weg naar de continentale ploeg.