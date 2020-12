‘Davide Rebellin (49) plakt er nog een jaartje aan vast’

Davide Rebellin weet van geen ophouden. De 49-jarige Italiaan zal volgens La Gazzetta dello Sport ook in 2021 actief zijn als wielrenner. De voormalig winnaar van onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race koerst volgend seizoen voor Cambodia Cycling Academy.

Het is de doorgaans goed ingevoerde sportjournalist Ciro Scognamiglio die het nieuws lanceerde. Rebellin was vorig jaar ook al in gesprek met de continentale formatie. Cambodia Cycling Academy besloot vorig seizoen om zich te vestigen in Zuid-Frankrijk en werkt een internationaal programma af.

Rebellin koos uiteindelijk niet voor Cambodia Cycling Academy, maar besloot zijn contract te verlengen bij Meridiana Kamen. De geslepen Rebellin reed dit jaar nog de Sibiu Cycling Tour (een 2.1-koers op de kalender) en eindigde er als achtste in het eindklassement, op bijna acht minuten van eindwinnaar Gregor Mühlberger.

Profdebuut in 1992

Ook werd hij 34e op het Italiaans kampioenschap op de weg. Rebellin maakte in 1992 zijn profdebuut voor GB-MG Maglificio en werd dat jaar al negende in de Ronde van Lombardije. De klassiekerspecialist reed verder voor grote ploegen als Polti, Liquigas-Pata en Gerolsteiner en won in zijn hoogtijdagen grote klassiekers en rittenkoersen.