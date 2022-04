Casper van Uden opnieuw derde in Tour de Bretagne

Casper van Uden is net als gisteren als derde over de streep gekomen in de Tour de Bretagne. In Le Chapelle-Bouëxic maakte de 20-jarige Nederlander deel uit van de eerste groep achter de Franse ex-prof Johan Le Bon, die in de finale was weggereden en met een kleine voorsprong als winnaar over de finish kwam.

Het peloton kreeg op de tweede dag een heuvelachtige etappe voor de wielen geschoven over 152 kilometer van Missillac naar Le Chapelle-Bouëxic, waar werd gefinisht op een lokaal circuit dat viermaal moest worden afgelegd. Na een hele reeks tevergeefse ontsnappingspogingen, kregen Mathis Le Berre, Justin Wolf, Christoffer Lisson en Mads Andersen wel de ruimte van het peloton. Zij kregen later in de wedstrijd versterking van Ewen Costiou, James Whelan en de Nederlander Lars Boven van Jumbo-Visma.

Op 30 kilometer van de streep volgde een grote tegenaanval vanuit het peloton en deze groep kwam op de lokale rondes bij Le Berre en Costiou, die van voren waren overgebleven. Maar het peloton was niet ver, waardoor Johan Le Bon en Alex Baudin de sprong naar voren konden maken. In het peloton was geen organisatie, waardoor de aanvallers vooruit konden blijven. In de laatste twee kilometer viel Le Bon aan. De ex-prof pakte enkele meters voorsprong en dat bleek uiteindelijk voldoende om de overwinning binnen te slepen.

De Australiër Jensen Plowright sprintte achter hem naar de tweede plaats, voor de Nederlander Casper van Uden van Team DSM die derde werd.