Lachlan Morton haalt met fietstocht geld op voor Oekraïense vluchtelingen

Lachlan Morton rijdt dit weekend van München naar de Oekraïense grens om geld op te halen voor Oekraïense vluchtelingen. De Amerikaan zal 1063 kilometer afleggen zonder te stoppen en wil 50.000 dollar ophalen.

Het idee om geld op te halen speelde al langer bij Morton. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, zat hij met zijn ploegmaat Mark Padun aan de ontbijttafel tijdens de Gran Camiño. “Het voelde daarna vreemd om me voor te bereiden op de koers terwijl er zoveel aan de hand is in de wereld. Normaal gesproken ben ik best optimistisch, maar de afgelopen tijd heb ik het gevoel dat er weinig is om optimistisch over te zijn. Het is te veel.”

“Ik ben daarna blijven denken: wow, ik kan deze afstand in een rit afleggen, om mezelf te herinneren hoe dichtbij de oorlog eigenlijk is. Dus ja, zo is mijn idee geboren. Zo laat ik zien dat deze oorlog geen ver-van-mijn-bedshow is.”

“Moeilijk om me te concentreren”

Padun is blij dat zijn ploeggenoot aandacht geeft aan het conflict. “Ik weet niet wat ploeggenoten kunnen doen en wat ik kan doen. Het is lastig om me volledig te concentreren terwijl er een oorlog bezig is in jouw land. Wat Lachlan doet, is top. Hoe meer mensen erover praten, hoe beter dat is. Het is goed dat hij geld inzamelt voor Oekraïense vluchtelingen”, eindigt hij.

Sponsoren EF Education First, Cannondale en Rapha hebben al 100.000 dollar gedoneerd aan het goede doel, GlobalGiving Ukraine Crisis Relief Fund, van Morton.