Wielertransfers 2021: James Shaw, Gustavo César Veloso woensdag 7 oktober 2020 om 09:09

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

James Shaw

Neemt James Shaw na de Brabantse Pijl noodgedwongen afscheid als wielerprof? De 24-jarige Brit, dit jaar uitkomend voor Riwal Readynez, laat via Instagram weten dat hij na vandaag op zoek moet naar een nieuwe werkgever voor 2021. “De Brabantse Pijl is wellicht mijn laatste koers als professional.”

Shaw heeft de hoop echter nog niet opgegeven. “Ik heb in het verleden vaak nagedacht over mijn toekomst als wielrenner, maar ik merk nu dat ik ontzettend veel motivatie heb om door te gaan. Ik heb bij Riwal Readynez weer het heilige vuur gevonden. Ik wil nu meer dan ooit mijn carrière voortzetten, aangezien het een vreemd jaar is.”

Shaw begon zijn profloopbaan in 2017 bij Lotto Soudal, maar moest na twee seizoenen vertrekken bij de Belgische WorldTour-ploeg.

Gustavo César Veloso

De ervaren Spanjaard Gustavo César Veloso zet dan toch geen punt achter zijn carrière. De renner van W52-FC Porto zou eigenlijk afzwaaien na het wielerseizoen 2020, maar was onlangs nog erg succesvol in de Volta a Portugal. De 40-jarige Veloso won twee etappes én werd tweede in het eindklassement, na zijn ploegmaat Amaro Antunes.

Veloso, die nog een jaartje wil koersen voor zijn huidige ploeg W52-FC Porto, kwam in het verleden uit voor onder meer Relax en Xacobeo-Galicia. In 2008 won hij verrassend de Ronde van Catalonië, een jaar later wist hij in Xorret de Catí een Vuelta-etappe op zijn naam te schrijven.