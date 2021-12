UCI schorst Mexicaan Luis Villalobos (EF Pro Cycling) voor vier jaar

Luis Villalobos is door het anti-dopingtribunaal van de UCI schuldig bevonden aan het gebruik van groeihormoon GHRP-6. De intussen 23-jarige Mexicaan werd betrapt nadat het WADA in 2020 een hertest deed van een out-of-competition controle op 25 april 2019. De talentvolle tijdrijder annex klimmer stond toen nog onder contract bij het Amerikaanse Aevelo.

Villalobos maakte in het najaar van 2019 indruk tijdens een reeks Amerikaanse rittenkoersen. Zo werd hij als 20-jarige achtste in de lastige – door Sepp Kuss gewonnen – Tour of Utah. Hij overtuigde daar de ploegleiding van wat nu EF Education-Nippo is; ook Jumbo-Visma volgde zijn verrichtingen indertijd. Op 1 augustus 2019 maakte de Mexicaan vervolgens de overstap van het continentale Aevelo naar de Amerikaanse WorldTour-formatie.

Daar reed hij nochtans geen deuk in een pakje boter; een 28ste plek in de EuroEyes Cyclassics in Hamburg was zijn beste resultaat in het roze shirt. Villalobos’ laatste koers was de Tour des Alpes Maritimes et du Var in februari 2020. Drie maanden later – op 18 mei om precies te zijn – maakte de UCI bekend dat de jongeling betrapt was op GHRP-6. EF Pro Cycling zette hem op non-actief en nam al op 1 augustus van hetzelfde jaar afscheid van hem.

Middels een persbericht maakt de mondiale wielerbond nu bekend dat de Mexicaan door het anti-dopingtribunaal van de UCI schuldig bevonden is aan het gebruik van het groeihormoon. Villalobos krijgt een schorsing van vier jaar, die met terugwerkende kracht ingaat. De straf van de Mexicaan loopt af op 17 mei 2024.