EF en Intermarché-Circus-Wanty nemen drie Nederlanders mee naar Polen

EF Pro Cycling en Intermarché-Circus-Wanty hebben hun selectie voor de Ronde van Polen gepresenteerd. De WorldTeams rekenen in Polen voornamelijk op Nederlanders en de Belgen, al neemt EF ook Mark Padun en Stefan Bissegger mee.

EF heeft Marijn van den Berg en Julius van den Berg geselecteerd voor de WorldTour-koers. Marijn hoopt in de wat lastigere aankomsten het verschil te kunnen maken met zijn sterke sprint, terwijl Julius moet hopen op een goede vlucht. In 2021 boekte hij in deze wedstrijd het grootste succes uit zijn loopbaan door de slotrit in Krakau te winnen voor Alexis Renard.

Intermarché moet het dan weer voornamelijk van de Belgen hebben. Met Boy van Poppel in dienst hoopt de Belgische ploeg te scoren met Gerben Thijssen. Ook Rune Herregodts moet in staat zijn om wat uit te richten in deze wedstrijd.

