Wielertenues 2020: Circus-Wanty Gobert verandert weinig aan outfit dinsdag 7 januari 2020 om 15:34

Veel ploegen gooien het komend seizoen over een andere boeg wat betreft het tenue, maar dit geldt veel minder voor Circus-Wanty Gobert. De Belgische formatie kiest in 2020 namelijk ook voor de ‘huiskleuren’ blauw, fluogeel en wit.

Jan Bakelants heeft de eer om het nieuwe tenue te presenteren. De ervaren coureur tekende maandag nog een contract bij Circus-Wanty Gobert na een lange zoektocht. Met de komst van Bakelants heeft de wielerploeg van ploegleider Hilaire Van der Schueren nu 26 renners in de selectie voor 2020.

De coureurs zijn ook dit jaar te herkennen aan de kleuren blauw, fluogeel en wit. Maar wie goed kijkt, ziet wel enkele kleine veranderingen. Zo was het shirt in 2019 nog overwegend blauw en fluogeel, maar nu heeft de ploeg toch gekozen voor een nog grotere witte baan, waarop de nieuwe titelsponsor Circus prijkt.

“We blijven opvallen in het peloton”

De naam van het Belgische gokbedrijf is ook duidelijk te zien op de broek. De nieuwe uitrusting is geproduceerd door Santic, die de ploeg sinds 2018 van kleding voorziet. De veldritformatie Tormans Cyclocross Team koerst sinds 1 januari ook in dit gloednieuw tenue. “We blijven opvallen in het peloton”, aldus Bakelants.

Circus-Wanty Gobert krijgt echter niet de gelegenheid om de kledij te showen in de komende Tour de France, aangezien de ploeg – koersend op een ProTeam-licentie – geen wildcard heeft gekregen van de organisatie.