Patrick Lefevere ligt niet wakker van rel rond Tormans CX-team

Patrick Lefevere heeft in een interview met HLN gereageerd op de heisa rond het Tormans CX-team. Gisteren werd bekend dat Emiel Verstrynge en Joran Wyseure vanaf 1 maart voor Alpecin-Fenix gaan rijden en dus niet meegaan naar de nieuwe crossploeg van Quick-Step-Alpha Vinyl. Quinten Hermans en Corné van Kessel bewandelen mogelijk hetzelfde pad. “Van Kasteren is een Hollander met een grote bek”, zegt Lefevere nu over Hans van Kasteren, de manager van de vier genoemde renners.

Vorige week waren Lefevere en Van Kasteren nog in gesprek. Wyseure, Verstrynge, Van Kessel en Hermans werden door de Nederlander aangeboden bij de West-Vlaming. “Het was een pakket, te nemen of te laten. Ik had daar niets op tegen. Maar ik heb Van Kasteren gezegd dat ik met niemand een contract teken voor ik de persoon heb gezien en gesproken”, vertelt Lefevere, die evenwel verwachtte dat Verstrynge, Wyseure en Hermans goed in zijn ploeg zouden passen.

“Voor Corné van Kessel heb ik minder interesse. Maar misschien had ik ook voor hem een goede rol kunnen vinden”, geeft hij aan. Dinsdagmorgen om acht uur kreeg hij echter een berichtje van Wyseure: ‘Sorry Patrick, de afspraak kan niet doorgaan’. “Ik hoorde dat hij maandagnamiddag bij de broers Roodhooft heeft getekend.”

“Waar ben ik in terechtgekomen?”

Deze omslag zou volgens Lefevere mede tot stand gekomen zijn door Christoph of Philip Roodhooft. “Ik hoorde dat een van de broers naar Jan Tormans heeft gebeld”, legt Lefevere uit. “Hij zei: ‘Als je die vier renners naar West-Vlaanderen brengt, krijg je met mij te doen’. Toen dacht ik: waar ben ik in terecht gekomen? Ik wenste al geen deel meer uit te maken van dit verhaal.”

Toch laat Lefevere zich niet uit het veld slaan en zet hij zijn crossplannen door. “Verder ga ik er niet van wakker liggen”, klinkt het. “We zullen zien. Misschien ben ik er over vier jaar niet meer. Maar misschien is over vier jaar van zijn (Van Kasterens, red.) plannen ook niets meer over.”