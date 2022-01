Quinten Hermans moet WK missen: “Ik voel me erg machteloos”

Quinten Hermans kreeg zondag een bittere pil te verwerken. Door een positieve coronatest mag hij deze week niet afreizen naar de Verenigde Staten en moet hij het WK veldrijden in Fayetteville aan zich voorbij laten gaan.

Hermans verscheen zondag nog wel aan de start van de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide, waar hij zevende werd. “Ik reed in Hoogerheide een sterke wedstrijd, voelde me kerngezond en klaar om in Fayetteville voor de medailles te strijden. De voorbije weken en maanden heb ik keihard getraind en veel opofferingen gemaakt om er in de beste omstandigheden aan de start te komen.”

Samen met zijn ploeg heeft de 26-jarige veldrijder en wegwielrenner geprobeerd zo veel mogelijk risico’s op een coronabesmetting te vermijden door bijvoorbeeld dagelijks te testen of door niet mee te gaan met het collectieve trainingskamp met Intermarché-Wanty-Gobert. De PCR-test die zondag bij alle renners van Belgian Cycling werd afgenomen om besmetting met het coronavirus te onderzoeken, toonde bij hem echter een positief testresultaat aan.

Machteloos

Daardoor mag Hermans niet afreizen naar de Verenigde Staten voor het WK en was de veldrit in Hoogerheide zijn laatste wedstrijd van deze winter. “Op zondagavond kreeg ik de melding van het PCR-testresultaat en werd de deur voor mijn neus dicht gedaan. Ik voel me erg machteloos in deze situatie en zal logischerwijs even tijd nodig hebben om de knop om te draaien”, treurde de winnaar van de Wereldbeker in Fayetteville in oktober.