Hans van Kasteren reageert fel op Jan Tormans en Patrick Lefevere

Hans van Kasteren, de Nederlandse manager van onder andere Joran Wyseure en Emiel Verstrynge, heeft gereageerd op de uitspraak van Jan Tormans, die stelde dat Van Kasterens meest recente acties ruiken naar mensenhandel. “Er wordt een beeld van mij geschetst alsof ik een profiteur ben, dat ben ik niet”, zegt de Nederlander in gesprek met Het Laatste Nieuws. In dat interview laat hij ook weten een advocaat te hebben benaderd.

Tormans verwijt Van Kasteren dat laatstgenoemde zijn renners onder heeft gebracht bij Alpecin-Fenix, en dus niet bij Patrick Lefevere. Tormans-CX, waar Wyseure en Verstrynge momenteel voor rijden, zal volgend jaar aanhaken bij Quick-Step-Alpha Vinyl, maar de twee talenten maken deze overstap niet. Ook Quinten Hermans en Corné van Kessel, twee andere poulains van Van Kasteren, zullen een ander pad bewandelen.

Geen cent in rekening gebracht

Tormans suggereert nu dat Van Kasteren mensenhandel bedrijft. “Wie mij een klein beetje kent, weet dat ik de procenten die er zouden te verdienen zijn in de cross, niet nodig heb”, reageert de Nederlander. “Ik kan zo ook wel leven. Ik heb aan Joran Wyseure en Emiel Verstrynge, met wie ik al twee jaar samen werk, nog geen cent in rekening gebracht. Dat ga ik ook niet doen. Ik heb altijd een hart voor de sport gehad, ik weet waar ik mee bezig ben.”

“Als ze eenmaal profwielrenners zijn, wordt het een ander verhaal. Dan vraag ik wel een vergoeding. Dan is het nog maar minimaal, maar dan wil ik mijn onkosten kunnen betalen. Tot vandaag heb ik nul euro van die jongens gezien. Dan vind ik mensenhandel wel een heel grof woord”, aldus Van Kasteren.

De Nederlander is niet van plan om het hier bij te laten zitten. “Ik vind dat een zware beschuldiging. Ik neem Tormans die uitspraak kwalijk. Ik heb ook een advocaat gecontacteerd, met de vraag of we daar iets gaan mee doen. Dit kun je niet zeggen. Dit is het tegenovergestelde van wat ik doe.”

“Patrick denkt dat iedereen bij hem wil rijden”

In een interview met Het Nieuwsblad reageert Van Kasteren ook nog op Patrick Lefevere, die Van Kasteren “een Hollander met een grote bek” noemde. “Patrick denkt dat iedereen bij hem wil rijden. Wel, die jongens zijn groot genoeg om zelf hun beslissingen te nemen. Zij hebben voor Alpecin-Fenix gekozen”, is het antwoord van de Nederlander.