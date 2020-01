Deze ploegen hebben een wildcard voor de Tour de France 2020 dinsdag 7 januari 2020 om 12:48

Tourorganisator ASO heeft onthuld welke ploegen er aan de start van de Tour de France zullen staan. Naast de 19 WorldTeams die automatisch verzekerd zijn van startrecht in de Ronde van Frankrijk zijn ook Total Direct Energie, B&B Hotels-Vital Concept en Arkéa-Samsic deze zomer van de partij.

Christian Prudhomme heeft dit jaar de voorkeur gegeven aan Franse ploegen. Total Direct Energie en Arkéa-Samsic waren er afgelopen jaar ook bij, B&B Hotels-Vital Concept mag ten koste van het Belgische Circus-Wanty Gobert tonen in La Grande Boucle.

Wildcards Parijs-Nice en Critérdium du Dauphiné

De ASO maakte tevens bekend welke ploegen een wildcard hebben gekregen voor het Critérium du Dauphiné en Parijs-Nice. In de Koers naar de Zon zijn Arkéa-Samsic en Nippo-Delko One Provence de gelukkigen. In de Dauphiné is Arkéa-Samsic er opnieuw bij. B&B Hotels-Vital Concept mag zich in de meerdaagse voorbereiden op de Tour de France, voor Circus-Wanty Gobert zal deelname aan de Dauphiné voelen als een doekje tegen het bloeden.

Deelnemende ploegen Tour de France 2020

AG2R La Mondiale

Arkéa-Samsic (wildcard)

B&B Hotels Samsic-Vital Concept (wildcard)

Cofidis

Groupama-FDJ

Bahrein – McLaren

BORA-hansgrohe

CCC Team

Deceuninck-QuickStep

EF Education First

Israel Start-Up Nation

Jumbo – Visma

Lotto Soudal

Mitchelton-Scott

Movistar

NTT Pro Cycling Team

Team Ineos

Team Sunweb

Total Direct Energie (wildcard)

Trek-Segafredo

UAE Emirates

⭐Equipes #TDF2020⭐ Les équipes qui participeront au #TDF2020 seront : ➡ Les 19 UCI WorldTeams.🌍 ➡ L'équipe 🇫🇷@TDE_ProCycling, première au classement UCI ProTeams 2019. ➡ 🇫🇷@BBHotels_VC et 🇫🇷@Arkea_Samsic, invitées par les organisateurs. pic.twitter.com/LEjPqFJheo — Tour de France™ (@LeTour) January 7, 2020