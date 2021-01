Wielerploegen 2021: Astana-Premier Tech

Special

In de reeks Wielerploegen 2021 stelt WielerFlits alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is Astana-Premier Tech aan de beurt. De Kazachse formatie heeft voor het eerst sinds de oprichting in 2006 een tweede naamsponsor. Wat kunnen we verwachten van het team van kopmannen Jakub Fuglsang, Alexey Lutsenko, toptalent Aleksandr Vlasov en de Belgische CEO Yana Seel?

Land: Kazachstan

Sponsoren: Astana (Kazachs businessconsortium) en Premier Tech (Canadees biotechnologie-bedrijf)

Sinds: 2006 (eerder Astana)

UCI-afkorting: AST

Fietsensponsor: Wilier Triestina

Tenue 2021:

Vorig jaar

Net als een jaar eerder was Astana meteen op de afspraak aan het begin van het seizoen. Aleksandr Vlasov veegde in de Tour de La Provence medio februari meteen de nul van de tabellen door de tweede etappe achter zijn naam te zetten. In de week die erop volgde boekten ook Luis León Sánchez (Vuelta a Murcia), Miguel Ángel López (Volta ao Algarve) en Jakob Fuglsang (twee ritten en het eindklassement in de Ruta del Sol) hun eerste seizoenszeges. Alexey Lutsenko was daarnaast goed voor derde plekken in de eindklassementen van de Tour de La Provence – waar Vlasov als tweede eindigde – en de UAE Tour. De azuurblauwen hadden hun start dus allerminst gemist, maar toen brak ook voor de Kazachse formatie de kwelgeest uit die we kennen als COVID-19.

Na de coronabreak deed de ploeg van sportief directeur Alexander Vinokourov het vooral goed tijdens eendagskoersen. Fuglsang werd bij de hervatting meteen vijfde in Strade Bianche, wat een opmaat bleek voor een succesvol Italiaans blok. Na een uitstapje in de Ronde van Polen – de Deen werd er tweede in het eindklassement – demonstreerde Fuglsang zijn kracht in de Ronde van Lombardije. Hij won het monument, zijn tweede na Luik-Bastenaken-Luik een jaar eerder. Vlasov maakte het feest compleet door als derde te eindigen. De sterke Rus won drie dagen daarna bovendien zelf de zware Giro dell’Emilia.

Na zeges van Fabio Felline (Memorial Marco Pantani) en Sánchez (Spaans kampioenschap op de weg, na zes keer eerder top tien te hebben gereden), trok Vlasov zijn stijgende lijn door in Tirreno-Adriatico; hij werd vijfde. De Tour de France was toen ook begonnen en Lutsenko bezorgde Astana daar al in de zesde etappe een ritzege. López deed dat op de Col de la Loze nog eens over en stond een dag voor de slotrit derde. Zijn tijdrit werd echter een deceptie; Superman kukelde van plaats drie naar zes. Diezelfde plek behaalde Fuglsang na drie weken in de Giro d’Italia. In de Vuelta a España bezorgde Ion Izagirre Astana nog een ritzege.

Aantal overwinningen: 15

Belangrijkste resultaten

Ronde van Lombardije –

Tour de France – in rit 6 & 17 + 6e in het eindklassement

Vuelta a España – in rit 6

Giro dell’Emilia –

Spaans kampioenschap op de weg –

Gran Trittico Lombardo – &

Ronde van Polen – in het eindklassement

Ruta del Sol – in rit 1 & 3 + in het eindklassement

Transfers

Dankzij de coronacrisis kwam Astana financieel een beetje in de penarie te zitten aan het einde van 2020. Desondanks wist de Kazachse formatie vrijwel alle kopstukken te behouden voor het komende seizoen, op eentje na. Miguel Ángel López heeft de deur achter zich dichtgetrokken en tekende voor één jaar bij Movistar. De Colombiaanse pocketklimmer maakte in 2015 zijn debuut voor Astana en dat bleek een vruchtbare periode. Superman eindigde in het lichtblauwe tenue in zowel de Giro d’Italia als de Vuelta a España op het podium. Daarnaast won hij nog een aantal andere grote wedstrijden voor de ploeg van Seel.

Naast López vertrokken nog eens vier renners. Na vier jaar op WorldTour-niveau geacteerd te hebben, zat er geen contractverlenging in voor klimmer Zhandos Bizhigitov. De 29-jarige Kazach vond geen emplooi voor 2021 en besloot dan maar om helemaal te stoppen. Ook zijn leeftijd- en landgenoot Daniil Fominykh moest eraan geloven. Zijn toekomst is onduidelijk en datzelfde geldt voor de 28-jarige Hernando Bohórquez uit Colombia. Hij kwam in 2019 nog over van Manzana Postobón. De laatste vertrekker is Laurens De Vreese. De 32-jarige Belg reed sinds 2015 bij Astana en werd een gangmaker. In 2021 koerst hij voor Alpecin-Fenix.

Dat Astana de laatste seizoenen steevast in de subtop van de WorldTour meedraait, is knap te noemen. Het ontbeert de Kazachse formatie namelijk al sinds de oprichting van een absolute topsprinter. En wie denkt dat ze daar voor 2021 in hebben geïnvesteerd, komt bedrogen uit. Ondanks dat er het nodige budget vrijkwam door het vertrek van López, heeft de ploegleiding vooral de knip getrokken om kwantiteit binnen te halen. Tegenover het vertrek van de vijf renners, staat de komst van acht nieuwkomers. Wat daaraan opvalt is dat er vooral een verjonging heeft plaatsgevonden. Vijf van de acht zijn jonger dan 23 jaar.

De ‘oudste’ van het achttal is Ben Perry. De 26-jarige Canadees werd vorig jaar weggemoffeld in de opleidingsploeg van Israel Start-Up Nation. Zijn komst valt te verklaren, omdat komend seizoen Premier Tech de tweede sponsor is. Dat bedrijf komt uit Canada en zodoende komt ook ploegleider Steve Bauer het team versterken. Maar ook de Kazachse identiteit van Astana-Premier Tech werd niet vergeten. Aanvaller Yevgeniy Fedorov (20) en snelle man Gleb Brussenskiy (20) kwamen beiden over van Vino-Astana Motors. Ook Spaans U23-kampioen Javier Romo (22) – een voormalig triatleet – komt de gelederen versterken.

Daarnaast gold voor Astana-Premier Tech ‘de een z’n dood is de ander z’n brood’. NTT Pro Cycling had lange tijd een onzekere toekomst, waardoor de Kazachse ploeg twee grote talenten van het Zuid-Afrikaanse team kon inlijven – ondanks een doorlopend contract. Beloftewereldkampioen van 2019 Samuele Battistella (22, talent voor de klimklassiekers), tijdritbelote Matteo Sobrero (23, kan ook in de klassiekers uit de voeten) en de sterke Zuid-Afrikaan Stefan de Bod (24) tekenden daardoor bij Vinokourov en consorten. De grootste klapper was het vastleggen van Andrea Piccolo. De 19-jarige Italiaan geldt als een van de grootste talenten voor het rondewerk uit zijn land, nu wellicht nog een kleine naam.

UIT

Zhandos Bizhigitov (gestopt)

Hernando Bohórquez (n.n.b.)

Laurens De Vreese (Alpecin-Fenix)

Daniil Fominykh (n.n.b.)

Miguel Ángel López (Movistar)

IN

Samuele Battistella (NTT Pro Cycling)

Stefan de Bod (NTT Pro Cycling)

Gleb Brussenskiy (Vino-Astana Motors)

Yevgeniy Fedorov (Vino-Astana Motors)

Ben Perry (Israel Cycling Academy)

Andrea Piccolo (Colpack-Ballan)

Javier Romo (Baqué-Ideus-BH)

Matteo Sobrero (NTT Pro Cycling)

Ambities voor 2021

De grootste verandering voor komend jaar is dus de naamswijziging. Met het aantrekken van Premier Tech is ook het budget verhoogd. Voor komend seizoen is een aanzienlijk deel daarvan begroot voor de verschillende te nemen coronamaatregelen. “We zijn enorm blij met Premier Tech. We zijn goede partners. De ploeg gaat nu over Kazachstan en Canada sámen”, vertelde Yana Seel onlangs in een interview. “Maar het Kazachse onderdeel zullen we blijven behouden, dat verdwijnt niet naar het achterste plan. We mogen niet vergeten dat de Kazachse overheid gedurende vijftien jaar de hoofdsponsor was van het team.”

Het hoofddoel voor Astana-Premier Tech is dit jaar de Giro d’Italia. Met Aleksandr Vlasov gaat de Kazachs-Canadese formatie op zoek naar een podiumplaats en durft het zelfs de ambitie uit te spreken om de Italiaanse ronde te winnen. Met de rol als kopman hoopt de ploeg op een langer verblijf van het Russische klimtalent, aan wie andere ploegen reeds hevig trekken. In de Tour de France mikt de equipe vooral op dagsucces. Daarvoor zijn Jakub Fuglsang, Ion Izagirre, Alexey Lutsenko en Luis León Sánchez aangewezen. Ook de Kazachse pocketklimmer Vadim Pronskiy – van wie Vino het nodige verwacht – zal de Tour betwisten.

Fuglsang en Kazachs kampioen Lutsenko zullen zich beiden focussen op de klassiekers. De laatste zullen we vooral in wedstrijden als Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race van voren zien. De 35-jarige Deen zal die laatste twee wedstrijden ook rijden. Fuglsang kunnen we verder vooral verwachten in Luik-Bastenaken-Luik en Strade Bianche. De twee focussen zich in de zomer dus op ritwinst in de Tour, maar – mits het doorgaat – ook op de olympische wegwedstrijd in Tokio. Izagirre richt zijn vizier vooral op koersen van een week, met de Ronde van het Baskenland als hoofddoel.

Jakob Fuglsang - foto: Astana-Premier Tech/Getty Images Alexey Lutsenko - foto: Luc Claessen/Getty Images

Sportief directeur Vinokourov mikt voor 2021 op niet minder dan dertig seizoenszeges. Naast de reeds genoemde namen zullen de overwinningen voornamelijk moeten komen van Alex Aranburu, Fabio Felline, Omar Fraile en Gorka Izagirre. Tot slot is het interessant om de ontwikkeling van jonge talenten Samuele Battistella, Andrea Piccolo, de eerdergenoemde Pronskiy en Harold Tejada te volgen. De Colombiaan liet in 2020 vlagen van zijn talent zien.

Selectie Astana-Premier Tech 2021

Alex Aranburu

Samuela Battistella

Manuele Boaro

Stefan de Bod

Gleb Brussenskiy

Rodrigo Contreras

Yevgeniy Fedorov

Fabio Felline

Omar Fraile

Jakob Fuglsang

Yevgeniy Gidich

Jonas Gregaard

Dmitriy Gruzdev

Hugo Houle

Gorka Izagirre

Ion Izagirre

Merhawi Kudus

Alexey Lutsenko

Davide Martinelli

Yuriy Natarov

Ben Perry

Andrea Piccolo

Vadim Pronskiy

Óscar Rodríguez

Javier Romo

Luis León Sánchez

Matteo Sobrero

Nikita Stalnov

Harold Tejada

Aleksandr Vlasov

Artyom Zakharov

Totaal aantal renners: 31

Lees ook: Yana Seel (36), de Belgische aan het roer van Astana-Premier Tech (interview)

Lees ook: Jakob Fuglsang zet klassementen uit hoofd: “Ik kijk ernaar uit om vrij te koersen” (interview)

Lees ook: Portret van klimtalent Aleksandr Vlasov (interview)

Lees ook: Astana-Premier Tech wil verder met Vlasov (interview)

Lees ook: Vlasov kopman in Giro bij Astana-Premier Tech, Fuglsang en Izagirre naar de Tour (nieuwbericht)