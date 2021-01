Jakob Fuglsang zet klassementen uit hoofd: “Ik kijk ernaar uit om vrij te koersen”

Interview

Jakob Fuglsang laat de druk van het rijden van een goed klassement vallen. De 35-jarige Deen gaat in 2021 voor succes in eendagskoersen. Eerst in de Ardennen en daarna op de Olympische Spelen. De Tour de France rijdt hij voor ritzeges, waarbij hij een voorbeeld neemt aan de tactiek die Team Sunweb hanteerde de afgelopen Tour. Fuglsang wil in 2021 vrij koersen. Dat vertelt hij in een online persconferentie tegen WielerFlits.

Hoe kijk je terug op 2020 en wat was je hoogtepunt van vorig seizoen?

“Voor mij is de beste herinnering van 2020 nog altijd de winst in de Ronde van Lombardije. Het was heel speciaal om die te rijden in augustus. Sinds mijn eerste deelname wilde ik de Ronde van Lombardije altijd al winnen. Ik was een paar keer dichtbij, maar het lukte nooit om te winnen. Daarnaast was het een van mijn doelen afgelopen seizoen, zeker na de herstart. Het is altijd mooi om te winnen, en het winnen van een monument is dan altijd nog specialer. Lombardije is daarom een speciale koers voor mij.”

Wat zijn je plannen en doelen voor komend jaar?

“Mijn grote doelen in de eerste periode van het seizoen zijn de Ardennenklassiekers. Dan volgt een pauze en vervolgens focus ik mij op de Tour de France. Ik ga niet voor het klassement dit keer, omdat ik van de Olympische Spelen een groot doel heb gemaakt. Dus ik zal de Tour proberen te gebruiken om in topvorm te geraken voor de Spelen. Ik denk dat de Tour goed in mijn programma past, om daar voor etappezeges te gaan. Ik kan er all in gaan voor een dag, en daarna kan ik een paar dagen rustig aan doen.”

“Ik weet mijn programma na de Tour de France en de Olympische Spelen nog niet. Daarom kan ik nog niets zeggen over de Vuelta. Ik ga in ieder geval niet naar de Giro en ik denk dat ik ook niet naar de Vuelta ga. Maar laten we eerst even afwachten hoe alles gaat.”

Programma Jakob Fuglsang voor 2021

Ruta del Sol

Strade Bianche

Tirreno-Adriatico

Ronde van Vlaanderen

Ronde van het Baskenland

Amstel Gold Race

Waalse Pijl

Luik-Bastenaken-Luik

Ronde van Zwitserland

Tour de France

Olympische Spelen

Gaan jullie als ploeg in de grote rondes alleen maar voor etappezeges?

“Nee, in de Giro hebben we een heel sterke klimploeg met vooral jonge renners. Zij gaan de concurrentie echt kunnen uitdagen. Hopelijk kunnen zij het heel goed doen. In de Tour gaat het lastiger zijn om voor een klassement te gaan. Ik denk dat we voor onze koerswijze veel kunnen leren van Team Sunweb en hoe zij reden in de voorbije Tour.”

“Zij wonnen als ploeg drie etappes en waren elke dag aanwezig, terwijl ze zonder klassementskopman reden. Het is dus mogelijk om een succesvolle Tour te hebben door op die manier te rijden. Daarbij draait het niet allemaal om het klassement. Er hoeft namelijk maar iets mis te gaan met je kopman en je hele grote ronde is niet geslaagd…”

Afgelopen jaar werd je zesde in de Giro. Dat was je beste resultaat in een grote ronde. Dit jaar ga je meer voor de klassiekers en de eendagskoersen. Denk je dat je in de toekomst nog beter kan dan die zesde plek in de Giro, of zat je aan je top?

“Ik denk zeker dat ik beter had kunnen doen dan die zesde plek. Maar je laat ook heel veel kansen liggen door te rijden voor een klassement, door te koersen voor een vijfde plek of een vierde plek. Ik zie het verschil niet meer tussen een vierde en een zesde plek in het eindklassement. Dan is het misschien leuker om te gaan voor, bijvoorbeeld, een bergtrui of een ritzege.”

“Ik denk ook dat, buiten Tadej Pogačar gerekend, de ondersteuning van de ploeg en de organisatie heel belangrijk is als je wil gaan voor een eindzege in een grote ronde. Iedereen kan zien dat wij dat niet hebben. We zijn niet zoals INEOS Grenadiers, dat een budget heeft dat drie keer zo groot is. Dat is nu eenmaal hoe het is.”

“Het is niet dat ik spijt heb van mijn keuze om die doelstelling aan de kant te schuiven, want ik ben blij dat ik dit jaar élke dag kan koersen. Ik hoef mij niet in te houden en ik hoef mij niet te sparen. Ik kan gaan als ik ervoor wil gaan. En als ik voel dat het een goede rit is voor mij, dan hoef ik niet te kijken naar de dag van morgen. Ik kijk ernaar uit om op die manier te koersen. In de Vuelta van 2019 had ik ook een paar dagen die vrijheid en toen lukte het me om een rit te winnen. Ik hoop dat ik ongeveer hetzelfde kan doen in de Tour dit jaar.”

Is het dan ook zo dat je de klassementsambities in rittenkoersen definitief aan de kant schuift?

“Nee, het is niet dat ik geen klassementen meer ga rijden. Ik wil ook nog steeds voor een goed klassement gaan in kleinere rondes, maar ik denk dat ik mijzelf dit jaar niet voor een klassement zie gaan. In de toekomst misschien wel weer, maar ik wil dit ook eens proberen. Je moet daarin soms iets veranderen.”

Kan je zeggen dat de Olympische Spelen van dit jaar het grootste doel uit je carrière is?

“Dat weet ik niet. Maar ik krijg na Rio de Janeiro (waar hij zilver won, red.) opnieuw een kans om voor olympisch goud te gaan, op een parcours dat mij goed moet liggen. Daarom is het dit jaar zeker mijn grootste doel. Maar het is niet mijn grootste doel ooit. Naast de Spelen zijn ook de heuvelklassiekers opnieuw een groot doel. Later in het jaar wil ik ook graag een goede Ronde van Zwitserland rijden. Puur om het feit dat ik heb daar ooit al eens tweede, derde en vierde was. Die ronde rijd ik voor de Tour de France, dus dat past goed.”

“Daarnaast ik hoop te starten in de Ronde van Vlaanderen. Ik ga die koers voor de tweede keer proberen te rijden. Ik heb de Ronde een paar jaar geleden (hij werd 25ste in 2016, red.) al gereden als helper van Lars Boom. Het is natuurlijk ook een van de vijf monumenten. Ik heb nu twee zeges in monumentale klassiekers op zak, dus als ik een derde moet winnen, dan is de Ronde van Vlaanderen zeker een optie. Het is een wedstrijd die goed bij mij past, maar het heeft geen topprioriteit. Ik ga er naartoe om het goed te doen en om er ook van te leren.”

Geeft het vertrouwen dat Julian Alaphilippe afgelopen jaar in de Ronde van Vlaanderen mee kon met Mathieu van der Poel en Wout van Aert? Alaphilippe is een renner tegen wie jij vaak gereden hebt.

“Dat zegt mij wel iets. In 2016 eindigde ik in de tweede grote groep. Toen hielp ik daar Boom naar de voet van de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. Ik denk dat ik heb wat nodig is om bij de grote groep met favorieten te zitten. Daar ben ik van overtuigd. En dan kan alles gebeuren. Het kan er ook slecht weer zijn. Op zo’n vieze dag zal het voor de sterke klassieke types zijn. Maar in de Tour de France heb ik ook laten zien dat ik over de kasseien kan rijden. Ik denk dat Vlaanderen hét monument is dat je kan winnen als klimmer, maar ook als pure kasseienspecialist.”

Je gaat nu voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen rijden. Parijs-Roubaix reed je alleen nog nooit. Denk je er nog aan om die te rijden in de toekomst?

“In de toekomst zou ik dat heel graag doen. Ik deel de mening dat je als prof ooit Parijs-Roubaix geprobeerd moet hebben. Ik hoop dat dat op een gegeven moment ook kan, maar het zal niet voor dit jaar zijn. Ik moet na de Ronde van Vlaanderen namelijk meteen door naar de Ronde van het Baskenland. Het wordt een drukke week, maar ik wil Vlaanderen rijden en zien hoe ver ik kan komen. Daarna wil ik naar het Baskenland om daar de broers Izagirres te helpen aan de eindoverwinning.”

Welke wedstrijden zou je graag nog winnen en toevoegen aan je erelijst?

“Zo veel mogelijk (lacht). Natuurlijk is Strade Bianche een koers die ik graag wil winnen, en de Ronde van Vlaanderen is ook een van de mooiste eendagskoersen. Ook de Ronde van Zwitserland wil ik er graag aan toevoegen, want daar heb ik alles al behaald, behalve de eindzege. Het WK staat ook nog op mijn lijstje, maar het parcours is niet elk jaar op mijn maat. We zullen zien wat het brengt. Ik heb niet nog vijftien jaar te gaan, dus ik moet pakken wat ik pakken kan.”

Dit jaar is het WK in Vlaanderen. Is dat dan wel een doel?

“Eigenlijk heb ik daar nog niet echt naar gekeken. Het is waar dat, met het parcours van dit jaar in de regio van Vlaanderen, het WK een doel kan zijn. Maar voorlopig focus ik mij op het eerste deel van het seizoen. Wat er dan nog na de Spelen komt, pak ik later op.”

Aleksandr Vlasov kende een goed 2020. Wat verwacht je van hem dit jaar?

“Het is moeilijk voor hem om het beter te doen dan vorig jaar. Je ziet dat veel talentvolle renners moeite hebben in hun tweede profjaar, maar hij is een groot talent en hij heeft een grote motor. Hij zal in de toekomst ook meer verantwoordelijkheid moeten dragen. Het is daarom interessant om hem te volgen, zeker nu hij de kopman is in de Giro d’Italia.”

Denk je dat hij de Giro d’Italia kan winnen dit jaar?

“Waarom niet? In de toekomst kan hij het zeker, maar ik denk dat het voor hem te vroeg is dit jaar. In de toekomst kan het wel, want hij heeft alles wat nodig is om een grote ronde te winnen. Hij is een goede klimmer en hij doet het ook goed in de tijdritten. Hij is heel erg sterk.”