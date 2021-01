Vlasov kopman in Giro bij Astana-Premier Tech, Fuglsang en Izagirre naar Tour

Astana-Premier Tech heeft de plannen van de kopmannen voor 2021 geopenbaard. De Kazachstaanse formatie zet in de Giro d’Italia alles op kopman Aleksandr Vlasov. Ploegbaas Alexander Vinokourov mikt met de Russische klimmer zelfs op de eindzege. In de Tour de France zijn de ogen gericht op Ion Izagirre, Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko.

Vinokourov zet voor 2021 in op dertig overwinningen. Daarbij hoopt hij ook de eindzege in de Giro d’Italia binnen te slepen. Vlasov moet daarvoor gaan zorgen als uitgesproken kopman van Astana-Premier Tech. Zelf zegt de talentvolle Rus voor ‘het best mogelijke resultaat’ te gaan in de Giro.

Kazachstaans kampioen Lutsenko spreidt zijn kansen. Hij richt zich, met een vol programma, op de Ardennenklassiekers, de Tour de France en de Olympische Spelen. Voor Ion Izagirre zijn dan weer de rittenkoersen van een week een doel, waarbij hij de nadruk legt op de Ronde van het Baskenland. De klimmer wil graag zijn thuisronde winnen.

Fuglsang naar de Ronde

Jakob Fuglsang maakt van de Olympische Spelen zijn hoofddoel. Toch heeft hij in aanloop naar Tokio een volle agenda, met onder meer Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen (pas zijn tweede deelname), de Waalse klassiekers en de Ronde van Zwitserland als laatste voorbereiding op de Tour de France.

“Ik hoop dat ik opnieuw een monument kan winnen”, lacht Fuglsang tijdens de ploegpresentatie. “Maar ik hoop vooral dat we weer terug kunnen naar een normaal seizoen. Mijn grote doel zijn de Olympische Spelen. De wegrit is mijn hoofddoel dit jaar en daarom hoop ik ook dat de Spelen doorgaan.”

Programma Alexey Lutsenko voor 2021

Tour de la Provence

UAE Tour

Parijs-Nice

Milaan-San Remo

E3 Saxo Bank Classic

Gent-Wevelgem

Dwars door Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen

Amstel Gold Race

Waalse Pijl

Critérium du Dauphiné

Tour de France

Olympische Spelen

Programma Ion Izagirre voor 2021

Ronde van Valencia

Ruta del Sol

Parijs-Nice

Ronde van het Baskenland

Amstel Gold Race

Waalse Pijl

Luik-Bastenaken-Luik

Critérium du Dauphiné

Tour de France

Programma Jakob Fuglsang voor 2021

Ruta del Sol

Strade Bianche

Tirreno-Adriatico

Ronde van Vlaanderen

Ronde van het Baskenland

Amstel Gold Race

Waalse Pijl

Luik-Bastenaken-Luik

Ronde van Zwitserland

Tour de France

Olympische Spelen

Programma Aleksandr Vlasov voor 2021

Tour de la Provence

Volta ao Algarve

Parijs-Nice

Tour of the Alps

Giro d’Italia