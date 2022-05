Giro-spel WielerFlits Ploegleider gewonnen door Mas Boom: “Heel leuk na al die jaren!”

Interview

Tijdens de Giro d’Italia had WielerFlits voor het eerst in haar geschiedenis een eigen managementspel dankzij de samenwerking met Ploegleider: WielerFlits Ploegleider was geboren. Na drie weken felle strijd om het roze, werd ook onze eerste eindwinnaar bekend. Dat is Mas Boom (65) uit Meppel, al jarenlang een fanatiek pronospeler. “Ik heb me goed voorbereid, het is niet alleen de gelukkige hand die wint”, zegt hij. Een interview.

In het dagelijks leven werkt meneer Boom als toezichthouder voor verschillende organisaties en conceptmaker van verschillende coworkercommunity’s. Voorheen was hij ook bekend als directeur van het familiebedrijf Koninklijke Boom Uitgevers. Hij raakte in 1968 besmet met het wielervirus in Frankrijk, waar hij met zijn familie vakantie vierde op een boerderijtje in de Dordogne. “De reclamekaravaan was voor mij als jochie fantastisch, adembenemend toen dat allemaal voorbijkwam. Jan Janssen won diezelfde ronde en de rest is geschiedenis.”

De ondernemer speelt al jaren wielerspelletjes. Bij diens bedrijf organiseerden ze ver voor het internettijdperk al zelfgemaakte Tourspellen. “Daar deden in het begin wel 150 mensen aan mee. Zeg maar een middeleeuwse versie van het huidige WielerFlits Ploegleider-spel. Dat deed zijn intrede in Noord-Nederland en eigenlijk speel ik al vanaf het begin mee. Vanwege de budgetbeperkingen moet je er echt over nadenken en dat vind ik hartstikke leuk! Ook dit jaar weer. Je moet er echt aan sleutelen, ik denk dat we dat allemaal doen.”

Tips van het huis

“Je denkt na over welke renners zouden kunnen uitvallen, wie in hoe veel etappes punten kunnen halen”, gaat hij verder. “Al vrij snel had ik vier zekerheidjes: Richard Carapaz, João Almeida, Arnaud Démare en Mathieu van der Poel. Hen zag ik als de puntenpakkers. En daarop ben ik mijn team aan gaan vullen. Het leuke is dat ik eerst Tobias Foss en Lennard Kämna had. Die heb ik op het allerlaatste moment nog gewisseld, want ik wilde graag Tom Dumoulin in mijn team. Dat vind ik zo’n sympathieke wielrenner en ik gunde het hem zo.”

Hoewel Mas daardoor slechts nog één punt over had, bleek het een gouden wissel. “Ik heb in jullie video met tips voor het WielerFlits Ploegleider-spel goed opgelet. Daarin maakte ik kennis met Juan Pedro López. Toen ben ik me in die jongen gaan verdiepen. Ik vond dat leuk. Een mooi ventje, jong, talentje, Spanjaard. Die heb ik erin gegooid. Dat was echt dankzij jullie tip. Hij werd uiteindelijk de vierde best presterende renner. Al kon ik hem pas twee dagen nadat hij het roze pakte in mijn basisteam zetten, dus helemaal optimaal geprofiteerd heb ik niet.”

Spanjaarden maken het verschil

“Simon Yates komt er bij mij nooit in”, lacht Mas. “Onsympathieke renner. Maar die is vaak wel veel punten waard en die kan ik dan investeren in andere renners. Ik heb lang getwijfeld tussen Romain Bardet en Mikel Landa. Bardet was heel goed in vorm, maar Landa moest het echt weer eens gaan maken. Mooie renner, prachtige stylist, kan goed bergop. Toen ben ik voor hem gegaan. Dat was een gelukkige gok, want weinig mensen hadden hem in hun team. Maar in de laatste week en ook met zijn derde plek, leverde hij heel veel punten op.”

Een wielerspel-kameraad attendeerde Boom er in de laatste week op dat hij er goed voor stond. “Ik had dat helemaal niet in de gaten, plots stond ik twaalfde. Maar de mensen boven mij hadden zulke mooie ploegen, dus ik dacht dat ik het nooit ging redden. Tot diezelfde vriend me zondagavond appte dat ik gewonnen had. Niet te geloven, heel leuk na al die jaren! Fantastisch, dat had ik nooit gedacht! Met de kameraad waarmee ik dit spel altijd doe, ga ik donderdagavond eten. We trekken er dan een mooie Italiaanse fles rosé bij open!”

Mario’s Choice, het winnende team (2036 punten) van Mas Boom

Basis

Richard Carapaz (waarde van 18 budgetpunten)

Mikel Landa (15)

Juan Pedro López (1)

Arnaud Démare (12)

Lorenzo Fortunato (2)

Thymen Arensman (2)

Matteo Sobrero (1)

Mathieu van der Poel (12)

Reserves

Mauro Schmid (1)

Attila Valter (2)

João Almeida (16)

Tom Dumoulin (11)

Biniyam Girmay (7)

Totaal aantal budgetpunten: 100

