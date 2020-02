WielerFlits Gids Vrouwenwielrennen 2020 – Deel 3: Continental Teams donderdag 27 februari 2020 om 16:00

Nadat we de vorige dagen de belangrijkste wedstrijden op de vrouwenkalender en de acht Women’s WorldTeams hebben besproken is het nu tijd om ons te richten op de Belgische en Nederlandse ploegen. Van de grote ploegen met absolute veelwinnaars, tot opleidingsploegen met misschien wel de kampioenen van de toekomst in de gelederen.

Belgische Women’s Continental Teams

De meest besproken Belgische ploeg van het afgelopen seizoen was HealtMate-CycleLive, en dat was niet om sportieve redenen. Manager Patrick van Gansen werd door vele (ex-) rensters beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De zaak tegen Van Gansen is nog niet afgerond, maar zijn ploeg is wel verdwenen uit het peloton. Daarvoor in de plaats zijn drie nieuwe UCI-ploegen gekomen: Chevalmeire, Multum Accountants en Ciclotel. Dat maakt dat er in totaal vijf Belgische UCI-formaties zijn.

Chevalmeire

Het begon als project rond Thalita de Jong, maar intussen is Chevalmeire een heuse UCI-ploeg geworden. De Jong is de renster met de grootste naam en als ze weer helemaal op haar oude niveau weet terug te keren.. Maar laten we De Jong vooral de tijd geven om helemaal gezond en wel terug te keren van haar hernia. Haar vaak onderschatte zus Demi werd niet geheel verrassend aangetrokken.

De Nederlandse strandkampioen Nathalie van Gogh kreeg een verbintenis voorgeschoteld en publieksfavoriet Puck Moonen, die bij de ploeg van de zwembadenboer een nieuwe start maakt. Op de valreep werd ook Rozanne Slik nog een contract aangeboden, een uiterst nuttige versterking voor deze ploeg. Er is sprake van een Nederlands blok in de Belgische ploeg, maar Belgische dames zijn er ook. Bijna alle fietsende zusjes Druyts koersen voor de ploeg, evenals de degelijke Kelly Van Den Steen, Febe Schokkaert en Nathalie Bex.

Tot slot zijn ook Rosella Ratto en Roxane Fournier het benoemen waard. De nummer drie van het WK van 2013 is nog altijd pas 26 en ze heeft dus nog tijd om haar potentieel volledig in te lossen. Voorlopig is dat nog niet gebeurd, maar wie weet waar ze bij de ploeg van Davy Wijnant toe in staat is. Ze geeft af en toe nog zeker blijk van haar talent. Fournier is een last minute toevoeging, die tijdens het schrijven van deze gids bekend werd. Zij zou aanvankelijk voor het nieuwe Casa Dorada gaan rijden, maar dat lijkt meer en meer een spookploeg te worden. De Française mag dus voor de ploeg gaan sprinten.

Selectie Chevalmeire in 2020

Nathalie Bex

Demmy Druyts

Kelly Druyts

Lenny Druyts

Roxane Fournier

Natalie van Gogh

Demi de Jong

Thalita de Jong

Rossella Ratto

Febe Schokkaert

Rozanne Slik

Kelly Van Den Steen

Ciclotel

Met Heidi van de Vijver, die onlangs NXTG verliet, en Catherine Marsal, die overkwam van Bigla, zitten er twee legendarische namen uit het vrouwenpeloton in de begeleidingsstaff bij Ciclotel, dat dit jaar in een voornamelijk oranje tenue zal rijden.

De rensters zijn nog niet van dat kaliber, zo eerlijk moeten we zijn. En de kans dat er een nieuwe Marsal of Van de Vijver tussen zit is ook gering. Maar dat heeft vooral te maken met de staat van dienst van van beide dames. Een clubje krabbers is dit immers niet. Hayley Simmonds heeft bijvoorbeeld een goede tijdrit, ook types als Kirstie van Haaften, Bryony van Velzen en Daniela Reis weten wel wat koersen is.

Voor de ploeg zal het een ontdekkingsreis worden waar ze toe in staat zijn. Meedoen om de knikkers in grote WorldTour-wedstrijden zal niet meevallen, maar een aantal kleinere overwinningen zijn zeker mogelijk, net als het winnen van enkele nationale kampioenstruien. Om dat laatste te bewerkstelligen mag worden gerekend op types als de Portugese, Reis de Oekraïense Valeriya Kononenko en de Ierse Alice Sharpe.

Selectie Ciclotel in 2020

Kim De Baat

Stephanie Duprez

Kirstie van Haaften

Valeriya Kononenko

Olha Kulynych

Maroesjka Matthee

Daniela Reis

Alice Sharpe

Hayley Simmonds

Sara Van De Vel

Bryony van Velzen

Doltcini-Van Eyck Sport

Al heel wat jaren een vaste waarde in het vrouwenpeloton en een plek waar heel wat carrières tot ontbolstering zijn gekomen. Denkt u maar aan Jesse Vandenbulcke, die vorig jaar Belgisch kampioene werd in het tenue van de ploeg van Marc Bracke. Vandenbulcke werd ingelijfd door Lotto Soudal. En ook verder heeft er een flinke stoelendans plaatsgevonden. Dertien rensters vertrokken en daar kwamen er veertien voor terug. Een flinke metamorfose dus.

Een van die nieuwe rekruten, Nicole Steigenga, won onlangs al de eerste koers voor de ploeg. In de eerste vrouwenronde van Dubai won de aanvalslustige Friezin de laatste etappe. Ook de andere Nederlandse dames voegen zeker wat toe aan de formatie. Enkele leuke uitslagen kunnen we ook verwachten van gewezen Belgisch kampioene Kaat Hannes en Mieke Docx, voor Belgisch juniorenkampioene Dina Scavone en leeftijdsgenotes Justine Vromanne en Jade Lenaers zal het vooral een jaar van leren en hard werken worden. Over een paar jaar moet dat resultaat opleveren. In de opleidingsploeg net onder het UCI-team zien we trouwens ook het Belgische toptalent Julie De Wilde.

Het grootste deel van de formatie bestaat uit Belgische en Nederlandse rensters. Dit wordt aangevuld met een paar dames uit atypische wielerlanden. De Cypriotische Antri Christoforou bijvoorbeeld, net als de vanuit het veldrijden meer bekende Kata Blanka Vas. Als zij haar ontwikkeling door kan zetten, zal de Hongaarse een eind kunnen komen in de wielrennerij. Bij Doltcini heeft ze in ieder geval mensen die in haar geloven. Een laatste naam om op te letten? De 20-jarige Nieuw-Zeelandse Jenna Merrick.

Selectie Doltcini-Van Eyck Sport in 2020

Minke Bakker

Victoire Berteau

Antri Christoforou

Mieke Docx

Kaat Hannes

Nicole Hanselmann

Jade Lenaers

Kelly Markus

Jenna Merrick

Dina Scavone

Kathrin Schweinberger

Nicole Steigenga

Zsófia Szabó

Kata Blanka Vas

Justine Vromanne

Marieke van Witzenburg

Lotto Soudal Ladies

De vrouwentak van Lotto Soudal mag zich de beste vrouwenploeg van België noemen. Nog een prettige bijkomstigheid: de ploeg heeft een uitnodiging ontvangen voor alle WorldTour-koersen. Op de ploegenranking die de internationale wielerunie aan het begin van het jaar publiceerde vinden we Lotto Soudal immers terug op plaats dertien.

De grote ster binnen de formatie is Lotte Kopecky. Niet alleen wereldtop op de baan, maar ook op de weg heeft ze al mooie dingen laten zien. In alle Vlaams aandoende koersen kan ze meedoen om de overwinning. Christina Siggaard is de enige ik de ploeg die al eens zo’n wedstrijd wist te winnen, zij was in 2018 de beste in de Omloop Het Nieuwsblad. Maar het zal vermoedelijk geen jaren meer duren voordat de katterappe Kopecky er ook een of meerdere op haar palmares heeft staan.

Maar er is meer dan enkel Kopecky. Ook veel ogen zullen zijn gericht op Cameron Vandenbroucke. Er is logischerwijs een grote hype rond haar persoon, maar het gaat veel te ver om al te verwachten dat ze in de voetsporen van haar vader zal treden. Laten we eerst maar eens zien hoe ze haar eerste seizoen op UCI-niveau doorkomt. Voor overwinningen komen we eerder uit bij de Vietnamese sprintbom Thị Thật Nguyễn.

Aanwinst Arianna Fidanza is trouwens ook niet traag. Teuntje Beekhuis moet het niet direct van haar sprint hebben, maar zij kan met Julie Van De Velde wel een leuk duo vormen op lastig terrein. Tot slot is ook de Britse Abby-Mae Parkinson een puike aankoop. Voor ex-Belgische kampioene Annelies Dom wordt 2020 een jaar van afscheid nemen. Zij zwaait na dit seizoen namelijk af als profrenster.

Selectie Lotto Soudal Ladies in 2020

Teuntje Beekhuis

Danique Braam

Alana Castrique

Dani Christmas

Annelies Dom

Lotte Kopecky

Lone Meertens

Thị Thật Nguyễn

Christina Siggaard

Cameron Vandenbroucke

Jesse Vandenbulcke

Julie Van De Velde

Multum Accountants-LSK Ladies

Voor een hoop organisaties is het een dilemma dat speelt: clubteam blijven of de stap naar UCI-niveau zetten om ook in grotere wedstrijden aan de bak te kunnen? Voor Multum Accountants-LSK Ladies was het vorig jaar duidelijk, dat laatste. Dat wil niet direct zeggen dat we de ploeg vooraan in de grootste wedstrijden kunnen veranderen, maar ze zouden er wel een uitnodiging voor kunnen ontvangen. Met een wedstrijd als de Amstel Gold Race is dit intussen al gebeurd. Het wil ook niet zeggen dat de ploeg ineens met een gigantisch budget zal werken of met grote ploegbussen bij wedstrijden aankomt.

Om een ploeg te vormen kregen een aantal rensters van het clubteam promotie, maar er werd ook gewinkeld bij andere, verdwijnende (club)teams. Fien Delbaere, Lara Defour, Kylie Waterreus en Laura Süßemilch reden vorig jaar bijvoorbeeld allemaal bij HealthMate. Het devies voor de ploeg? Ervaring opdoen, leren, hard werken en pakken wat je pakken kunt. Veel koersen zien we de ploeg nu niet direct winnen, maar een uitschieter in een kleinere wedstrijd is natuurlijk altijd mogelijk.

Selectie Multum Accountants-LSK Ladies in 2020

Amber Aernouts

Anna Badegruber

Lara Defour

Fien Delbaere

Jessy Druyts

Désirée Ehrler

Alicia Evans

Céline van Houtum

Hanna Johansson

Brownwyn MacGregor

Eeva Sarlin

Josie Shepherd

Julie Stockman

Laura Süßemilch

Kim Van Den Steen

Aurore Verhoeven

Kylie Waterreus

Nederlandse Women’s Continental Teams

Nu we de Belgische ploegen allemaal hebben gehad is het tijd om het over de Nederlandse ploegen te hebben. Nederland is onbetwist vrouwenwielrenland nummer één, maar om goed te blijven moet er aan de toekomst blijven worden gewerkt. Voor een hoop clubploegen wordt het steeds lastiger om door te gaan, er zijn er al een aantal die de stekker eruit hebben getrokken. Dit jaar zijn er vier ploegen die een Nederlands vlaggetje voor hun naam hebben staan. CCC-Liv deed een geste richting haar Poolse titelsponsor en Sunweb kon de mannenploeg achterna. Daardoor zien we, gek genoeg, officieel geen Nederlands vrouwenteam in de hoogste divisie. Maar dat wil niet zeggen dat de formaties daar dit jaar niet om zullen presteren. Integendeel…

Biehler Krush

Opleiden staat centraal bij deze formatie. Het is dan ook niet zo gek dat Biehler Krush Pro Cycling er een heuse opleidingsstructuur op nahoudt. Onder de UCI-ploeg zit immers ook een elite-clubploeg, een juniorenteam én een nieuwelingenploeg. Dit was onder de noemer ‘SwaboLadies’, maar intussen is de organisatie afgesplitst onder de noemer Talent Cycling. De droom? Iemand van de huidige nieuwelingenploeg die binnen de organisatie kan uitgroeien tot een wereldtopper.

Maike van der Duin is een van de nieuwe namen bij de hoofdmacht, zij kwam over van de juniorenploeg. Van der Duin staat te boek als groot talent en dat bewees ze onder meer door een wedstrijd in de Women Junior Nations’ Cup op haar naam te schrijven. Haar ontwikkeling zal door velen met interesse worden gevolgd. De ploeg is verder aangevuld met Senna Feron, Nederlands MTB marathonkampioene Laura van Regenmortel en Inez Beijer. Zij zullen hun wedstrijden allemaal rijden op Krush-fietsen. Dit fietsenmerk is sinds dit jaar bij de ploeg betrokken als titelsponsor.

De ploeg leverde Teuntje Beekhus na haar eerste volledige seizoen op UCI-niveau af bij Lotto Soudal, terwijl de sterkhouder Natalie van Gogh de kans kreeg om bij Chevalmeire aan de slag te gaan. Verder is de ploeg intact gebleven. Ondanks dat het niet de klinkende namen zijn voor de gemiddelde wielerfan is er wel degelijk kwaliteit aanwezig. WorldTour-wedstrijden winnen wordt lastig, maar in wedstrijden op iets lager niveau zijn er zeker een aantal rensters die leuk mee kunnen doen. En dan kan het balletje zomaar eens de goede kant op rollen.

Selectie Biehler Krush Pro Cycling in 2020

Marissa Baks

Inez Beijer

Henrietta Colborne

Maike van der Duin

Senna Feron

Merel Hofman

Roos Hoogeboom

Melanie Klement

Laura van Regenmortel

Quinty Ton

Nienke Wasmus

Boels-Dolmans

The best is yet to come. Toen Boels en Dolmans afgelopen najaar bekend maakten dat ze na 2020 zouden stoppen als hoofdsponsor werd was dat de slogan waarmee de ploegleiding zich op de toekomst richtte. Desalniettemin kwam de geruchtenmolen natuurlijk op gang. Zo gaat dat immers in het wielerwereldje. Zou de meest succesvolle ploeg van de afgelopen jaren verdwijnen? Zou Jumbo misschien in het gat gaan springen? Dit bleek allemaal niet waar, want onlangs werd de Belgische hr-dienstenverlener SD Worx als nieuwe hoofdsponsor gepresenteerd. Er is nu zekerheid tot en met 2024, en dus kan de ploeg volgend jaar een WorldTeam-licentie aanvragen.

De Women’s WorldTour houdt elk jaar ook een ploegenklassement bij en daar prijkt de succesformatie van Danny Stam elk jaar trots bovenaan. Het zou ons niet verbazen als dat dat ook dit jaar het geval gaat zijn. Van massasprint tot aankomst bergop: op alle terreinen heeft de ploeg rensters die kunnen scoren. Ook een aantal olympische medailles zijn haalbaar. Denk natuurlijk aan titelverdedigster Anna van der Breggen, maar ook Amy Pieters en Jolien D’Hoore zijn belangrijke gegadigden.

Het team nam na een jaar afscheid van Annika Langvad, die bewees ook op de weg bijzonder goed uit de voeten te kunnen. Voor haar in de plaats komt niet iemand met dezelfde kwaliteiten. Maar dat wil niet zeggen dat Lonneke Uneken geen goede vervangster is. De snelle Veendamse mag worden gezien als een van de grootste Nederlandse wielertalenten en bij Hitec Products liet ze zien waarom. Ze overtrof eigenlijk alle verwachtingen en bij Boels-Dolmans heeft ze misschien wel de perfecte ploeg gevonden. Ze kan rijden in de schaduw van de wereldtoppers in de ploeg, maar af en toe kan ze zelf ook haar kans grijpen.

Selectie Boels-Dolmans in 2020

Jip van den Bos

Chantal van den Broek-Blaak

Anna van der Breggen

Eva Buurman

Karol-Ann Canuel

Jolien D’Hoore

Amalie Dideriksen

Katie Hall

Christine Majerus

Amy Pieters

Skylar Schneider

Lonneke Uneken

NXTG Racing

Nog een ploeg die valt onder een grote opleidingsstructuur. NXTG Racing is de UCI-ploeg van Pavé76, een project van Servais Knaven en zijn vrouw Natascha den Ouden, die zelf onder meer vier keer Nederlands kampioene veldrijden werd. Met Pavé76 hebben ze een solide structuur opgebouwd van een junioren-, elite-club- en UCI-ploeg. Dit alles gebeurt om het gat tussen het juniorenpeloton en de elites te verkleinen. “De stap van de junioren naar de elites is voor veel renners te groot. In onze beloftenploeg is het mogelijk om rustig te groeien, zonder meteen resultaat te verwachten”, zegt Den Ouden.

Op het moment van publicatie van deze gids zitten in de ploeg geen rensters die ouder zijn dan twintig jaar. Daarmee is het in ieder geval de jongste ploeg die we in dit overzicht bespreken. Het zou ook goed kunnen dat dit de jongste UCI-vrouwenploeg in de geschiedenis is, maar daar zouden statistici eens moeten induiken. Wij richten ons voorlopig even op het bespreken van hun wielertalent.

In het internationale gezelschap zien we onder meer Rozemarijn Ammerlaan, de juniorenwereldkampioene tijdrijden van Innsbruck. De andere Nederlandse rensters hebben ook bewezen over potentieel te beschikken. Charlotte Kool reed zelfs al een eerste keer top-tien in de Setmana Ciclista Valencia. De Belgische dames luisteren naar de namen Britt Knaven (inderdaad, de dochter van) en Shari Bossuyt, Aanvankelijk was ook de sterke Rhona Callander voorzien voor de formatie, maar zij besloot afgelopen najaar haar wielercarrière te beëindigen. Daarom wordt het wielerseizoen met acht beloftevolle rensters aangevat. Een smalle selectie, maar wel een waar toekomst in zit. En in de andere ploegen staan ze ook te trappelen…

Selectie NXTG Racing in 2020

Rozemarijn Ammerlaan

Julia Borgström

Shari Bossuyt

Cathalijne Hoolwerf

Eva Jonkers

Britt Knaven

Charlotte Kool

Emily Wadsworth

Parkhotel Valkenburg

Ook Parkhotel Valkenburg gaat er prat op over een opleidingsstructuur te beschikken. Die werd vorig jaar gevonden in WV Schijndel. Een elite-clubteam voor rensters onder 23 zal de schakel gaan vormen tussen de UCI-ploeg en de wielervereniging. Dus kijkt u niet raar op als een Femke Gerritse, Leonie Bos of Lieke Nooijen (brons op het WK voor junioren in Yorkshire) een transfer versiert naar deze ploeg.

Over transfers gesproken… Het ging afgelopen winter vooral over een transfer die er uiteindelijk niet kwam. Lorena Wiebes wilde naar een grotere ploeg, maar hier was de ploegleiding het niet mee eens. De jonge sprintsensatie werd aan haar contract gehouden. Verdere verhalen? Wiebes zou een half jaar misschien wel niet fietsen, en er zou een kort geding komen. Uiteindelijk hebben beide partijen elkaar toch weer weten te vinden. Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat Wiebes tot 1 juni voor het team zal blijven uitkomen. Daarna lijkt een transfer onafwendbaar en zoals WielerFlits via meerdere bronnen vernam zou Sunweb de nieuwe werkgever van Wiebes worden. Maar eerst zullen er ongetwijfeld nog zeges worden geboekt in het tenue van Parkhotel Valkenburg.

Dat hoopt Demi Vollering ook weer te doen. De seizoensrevelatie van 2019 staat voor een interessant voorjaar. Kan ze haar stormachtige ontwikkeling doorzetten? Wie een jaar geleden had voorspeld dat ze meerdere keren podium zou rijden in WorldTour-koersen zou voor gek zijn verklaard, maar het werd de realiteit. Blijven puzzelstukjes dit seizoen op de plaats vallen?

De ploeg lijfde met Amber van der Hulst de meest begeerde Nederlandse clubrenster in en daarnaast tekenden ook Karlijn Swinkels (Alé-Cipollini), Nancy van den Burg (winnares NK elite-zonder-contract), Anouska Koster (Virtu), Hanna Nilsson (BTC City Ljubljana) en de sterke Duitse Romy Kasper (Alé-Cipollini) voor de ploeg. Daartegenover stond het vertrek van onder meer Roxane Knetemann, de voorlopig geschorste Sofie De Vuyst.

Selectie Parkhotel Valkenburg in 2020

Nina Buysman

Sophie de Boer

Belle de Gast

Ann-Sophie Duyck

Romy Kasper

Anouska Koster

Femke Markus

Fleur Nagengast

Hanna Nilsson

Marit Raaijmakers

Karlijn Swinkels

Sylvie Swinkels

Nancy van der Burg

Amber van der Hulst

Esther van Veen

Demi Vollering

Lorena Wiebes

In het laatste deel bespreken we de andere Women’s Continental Teams. Ploegen met absolute wereldtoppers en toptalenten, maar ook een kleine ploeg uit Oekraïne met allemaal Belgische sponsoren op het tenue. Lees ook de twee vorige delen, waarin we de kalender en de Women’s WorldTeams onder de loep namen.