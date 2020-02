WielerFlits Gids Vrouwenwielrennen 2020 – Deel 1: Kalender

Het vrouwenpeloton rijdt alweer een flink tijdje over ’s werelds wegen, maar nu er weer bijna over betonbaantjes met bitumineuze voegvullingsmassa wordt gereden gaan de harten van de wielerliefhebbers pas weer echt op volle toeren kloppen. In de dagen voorafgaand aan Omloop het Nieuwsblad blikt WielerFlits daarom vooruit op het vrouwenseizoen. In dit eerste deel bespreken we de belangrijkste wedstrijden op de kalender.

Women’s WorldTour

De eerste Women’s WorldTour-koers is al achter de rug. Er wordt al enige jaren ook serieus door vrouwen gekoerst in Australië en de Cadel Evans Great Ocean Road Race had de eer om de eerste Women’s WorldTour-koers op het zuidelijk halfrond te mogen organiseren. Hier komt waarschijnlijk volgend seizoen de Tour Down Under bij, zodat de Australische wedstrijden nog meer aan belang winnen. In Geelong ging de overwinning naar Liane Lippert, zodat zij in de Strade Bianche mag aantreden in de paarse leiderstrui. De heroïsche wittewegen-klassieker trapt een altijd interessante serie voorjaarskoersen af in België, Nederland en Italië. Op een enkele uitzondering na heeft elke topklassieker naast een mannenwedstrijd tegenwoordig ook een vrouwenrace.

Na deze reeks eendagswedstrijden is het tijd voor etappekoersen. Vorig jaar stonden in mei de Emakumeen Bira, de Ronde van Californië en de Tour of Chongming Island op het programma, maar deze wedstrijden zijn allemaal geannuleerd. Van de eerste twee werd de afgelasting al vorig jaar meegedeeld, van de Chinese wedstrijd is pas sinds kort duidelijk dat-ie niet doorgaat. Oorzaak? Het coronavirus. Half maart wordt een beslissing genomen over het al dan niet helemaal verwijderen van de wedstrijd op de WorldTour-kalender in 2020. De Women’s Tour gaat voorlopig wel door, alhoewel ook de toekomst van deze koers in gevaar is. Via de prestigieuze Britse meerdaagse komen we uit bij de Giro Rosa, een koers die een week vroeger dan normaal wordt verreden in verband met de Olympische Spelen van Tokio.

Voor de ogen op Japan worden gericht staat er half juli ook nog een belangrijke afspraak op de kalender: La Course. De wedstrijd keert terug naar waar ze ooit begon: de Champs-Élysées. Dat levert misschien niet de meest aantrekkelijke wedstrijd van het seizoen op, maar de sprintsters zullen er vermoedelijk niet om malen. Nog geen twee weken na de olympische wegwedstrijd, de Jolien D’hoore’s, Lisa Kleins en Kirsten Wilds van deze wereld strijden om goud op de piste, is het tijd voor het Scandinavische koersblok. De wedstrijden van Vårgårda en de Ladies Tour of Norway bundelen in 2021 de krachten om samen met Denemarken een tiendaagse etappewedstrijd voor vrouwen op poten te zetten, maar nu zijn het nog losse wedstrijden.

Via de altijd vermakelijke GP de Plouay komen we uit bij de laatste twee etappekoersen van het seizoen: de Boels Ladies Tour en de Madrid Challenge. Laatstgenoemde koers is een tweedaagse met een tijdrit en een criterium in de straten van Madrid. De Boels Ladies Tour, die ook op zoek moet naar een nieuwe geldschieter, staat garant voor zes dagen interessante koers waarin het vermoedelijk tot het laatste moment spannend zal blijven. De wedstrijd vormt ook een mooie gelegenheid voor rensters om nog wat hardheid op te doen in aanloop naar het zware WK in Zwitserland. Als de stofwolken in Martigny zijn opgetrokken trekt circus Women’s WorldTour nog naar China voor de laatste koers van het seizoen: de eendaagse Tour of Guangxi. Daar wordt duidelijk wie Marianne Vos opvolgt als eindwinnares.

Women’s WorldTour 2020

1 februari: Cadel Evans Great Ocean Road Race ( Liane Lippert)

7 maart: Strade Bianche

15 maart: Bevrijdingsronde van Drenthe

22 maart: Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittilio

26 maart: AG Driedaagse Brugge-De Panne

29 maart: Gent-Wevelgem

5 april: Ronde van Vlaanderen

19 april: Amstel Gold Race

22 april: Waalse Pijl

26 april: Luik-Bastenaken-Luik

8-13 juni: Women’s Tour

26 juni-5 juli: Giro Rosa

19 juli: La Course by le Tour de France

8 augustus: Postnord Vårgårda WestSweden Team Time Trial

9 augustus: Postnord Vårgårda WestSweden Road Race

13-16 augustus: Ladies Tour of Norway

22 augustus: GP de Plouay

25-30 augustus: Boels Ladies Tour

5-6 september: Madrid Challenge by la Vuelta

20 oktober: Tour of Guangxi

Nederlandse UCI-wedstrijden

Nu we de wedstrijden in de hoogste divisie van het dameswielrennen kennen is het tijd om ons te verdiepen in de wedstrijden van de Lage Landen. We beginnen met Nederland. De eerste Nederlandse koersen vinden plaats in het noorden, daarna wordt voornamelijk in de zuidelijke helft van het land gestreden. Het zijn vooral koersen die jaarlijks terugkeren.

Nieuwe namen in vergelijking met vorig seizoen? De vrouweneditie van Veenendaal-Veenendaal keert weer terug en de Watersley Women’s Challenge is een geheel nieuwe koers aan het firmament, al wordt er al enkele jaren een wedstrijd in de Junior Women’s Nations’ Cup georganiseerd onder de rook van Sittard-Geleen. Ook goed om te benoemen: de Luba Ladies Classic Noordwijk en Klimomloop Ulestraten zijn weliswaar geen UCI-races, maar ze maken samen met de Drentse Acht van Westerveld en de EPZ Omloop van Borsele wel deel uit van de Nederlandse topcompetitie voor vrouwen.

Nederlandse UCI-wedstrijden 2020

13 maart: Drentse Acht van Westerveld (1.2)

15 maart: Bevrijdingsronde van Drenthe (1.WWT)

8-12 april: Healthy Ageing Tour (2.1)

25 april: EPZ Omloop van Borsele (1.1)

8 mei: Veenendaal-Veenendaal (1.1)

6 juni: Salverda Omloop van de IJsseldelta (1.2)

19 april: Amstel Gold Race (1.WWT)

9-12 juli: BeNe Ladies Tour (2.1)

21-23 augustus: Watersley Women’s Challenge (2.2)

25-30 augustus: Boels Ladies Tour (2.WWT)

Belgische UCI-wedstrijden

In België zijn er diverse nieuwe UCI-wedstrijden bijgekomen. Denk aan de Grote Prijs Euromat, de Ronde de Mouscron, de Trophée des Grimpeuses en de Grote Prijs Beerens. Nokere Koerse wordt al bij haar tweede vrouweneditie opgewaardeerd naar een wedstrijd op ProSeries-niveau. Naast dat België een hoop Women’s WorldTour-koersen organiseert zijn er ook tien races die onderdeel uitmaken van de Lotto Cycling Cup, het belangrijkste Belgische regelmatigheidsklassement voor vrouwen.

Belgische UCI-wedstrijden 2020

29 februari: Omloop Het Nieuwsblad (1.1)

1 maart: Spar Omloop van het Hageland – Tienen-Tielt-Winge (1.1)

3 maart: Le Samyn des Dames (1.2)

18 maart: Danilith Nokere Koerse WE (1.Pro)

22 maart: Omloop van de Westhoek – Memorial Stive Vermaut (1.1)

26 maart: AG Driedaagse Brugge-De Panne (1.WWT)

29 maart: Gent-Wevelgem (1.WWT)

1 april: Dwars door Vlaanderen (1.1)

5 april: Ronde van Vlaanderen (1.WWT)

13 april: Ronde de Mouscron (1.2)

15 april: Brabantse Pijl (1.1)

22 april: Waalse Pijl (1.WWT)

26 april: Luik-Bastenaken-Luik (1.WWT)

9 mei: Grote Prijs Euromat (1.2)

10 mei: Trofee Maarten Wynants (1.1)

7 juni: Dwars door de Westhoek (1.1)

14 juni: SPAR Flanders Diamond Tour (1.1)

25-28 juni: Lotto Belgium Tour (2.1)

5 juli: 2 Districtenpijl – Ekeren-Deurne (1.2)

9-12 juli: BeNe Ladies Tour (2.1)

1 augustus: Erondegemse Pijl Erpe-Mere (1.2)

12 augustus: Trophée des Grimpeuses (1.2)

15 augustus: Flanders Ladies Classic – GP Sofie De Vuyst

16 augustus: Grote Prijs Beerens (1.2)

23 augustus: MerXem Classic (1.1)

Kampioenschappen

Als u de afgelopen maanden regelmatig uw favoriete wielerplatform heeft bezocht zult u het al wel weten: 2020 staat voor velen in het teken van de Olympische Spelen. Diverse dames hebben hun zinnen gezet op de wegwedstrijd en voor een hoop wegrensters geldt dat ze deze zomer hopen te scoren op de piste van Izu. Denk hierbij aan gevestigde namen als Jolien D’hoore, Letizia Paternoster, Amalie Dideriksen, Lisa Klein en Kirsten Wild. En dan heb je nog types als Chloé Dygert-Owen, die zowel op de baan als op de weg kan scoren.

Maar er is meer dan enkel de Spelen in Tokio. Zo hebben we ook het Europees kampioenschap in Trentino, waarin de wegwedstrijd voor vrouwen een interessante heuvelkoers wordt. En dan hebben we het WK in Zwitserland nog, waar de Col de la Petite Forclaz ervoor zal zorgen dat de klimsters aan zet zullen zijn in de wegwedstrijd.

Kampioenschappen 2020

17 juni: NK tijdrijden (Emmen)

18 juni: BK tijdrijden (Koksijde)

20 juni: BK wegwedstrijd (Anzegem)

26 juli: Olympische wegwedstrijd (Fuji International Speedway)

29 juli: Olympische tijdrijden (Fuji International Speedway)

9 september: EK Mixed Relay (Trento)

10 september: EK tijdrijden (Trento)

12 september: EK wegwedstrijd (Trento)

22 september: WK tijdrijden (Aigle-Martigny)

26 september: WK wegwedstrijd (Aigle-Martigny)

En verder…

En dan hebben we tot slot van dit eerste deel van onze gids nog wedstrijden die noch in België of Nederland plaatsvinden, die niet tot de Women’s WorldTour behoren en geen grote kampioenschappen zijn. Kortom: de overige wedstrijden. Vergist u zich niet, ondanks dat deze term een beetje denigrerend klinkt zitten er bijzonder fraaie koersen bij. De Lotto Thüringen Ladies Tour of de Tour de l’Ardèche, om maar eens twee prestigieuze meerdaagses te noemen. Ook koersen als het Festival Elsy Jacobs, de Tour de Yorkshire en de Clásica San Sebastián zijn koersen om goed voor te zitten.

‘Overige’ wedstrijden 2020

16-19 januari: Women’s Tour Down Under (2.Pro) ( Ruth Winder)

30 januari: Race Torquay (1.1) ( Brodie Chapman)

5-6 februari: Herald Sun Tour (2.1) ( Lucy Kennedy)

9 februari: Vuelta CV Feminas (2.1) ( Marta Bastianelli)

17-20 februari: Dubai Women’s Tour (2.2) ( Lucy van der Haar)

20-23 februari: Setmana Ciclista Valenciana (2.2) ( Anna van der Breggen)

2-5 april: Joe Martin Stage Race (2.2)

8-10 april: The Princess Maha Chackri Sirindhorn’s Cup “Women’s Tour of Thailand” (2.1)

29 april-3 mei: Tour of the Gila (2.2)

30 april-3 mei: Gracia Orlova (2.2)

1-2 mei: Tour de Yorkshire (2.1)

6-8 mei: Tour of Uppsala (2.2)

8-10 mei: Festival Elsy Jacobs (2.Pro)

15 mei: La Classique Morbihan (1.1)

16 mei: Grand Prix de Plumelec (1.1)

19 mei: Durango-Durango (1.1)

20-24 mei: Bretagne Ladies Tour (2.1)

21-24 mei: Vuelta a Burgos Feminas (2.Pro)

25 mei: Winston Salem Cycling Classic (1.1)

26-31 mei: Lotto Thüringen Ladies Tour (2.Pro)

4 juni: Grand Prix Cycliste Gatineau (1.1)

5 juni: Chrono de Gatineau (1.1)

2-5 juni: Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska (2.2)

10 juli: Chrono Kristin Armstrong (1.2)

22 juli: Emakumeen Nafarroako Klasikoa (1.1)

23 juli: Clasica Femenina Nacarra (1.1)

25 juli: Clásica San Sebastián (1.Pro)

30-31 juli: Tour de Belle Isle en Terre Kreizh Breizh (2.2)

3-8 juli: Tour d’Occitanie (2.2)

15 augustus: Prudential RideLondon Classique (1.Pro)

21-23 augustus: Women’s Tour of Scotland (2.1)

27-30 augustus: Colorado Classic (2.1)

28-30 augustus: Premondiale Giro di Toscana – Memorial Michela Fanini (2.2)

2-8 september: Tour de l’Ardèche (2.1)

3 oktober: Giro dell’Emilia (1.Pro)

4 oktober: Gran Premio Bruno Beghelli (1.Pro)

6 oktober: Tre Valli Varesine (1.2)

18 oktober: Chrono des Nations (1.1)

In deel twee bespreekt WielerFlits de acht Women’s WorldTeams.