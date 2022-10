Wiebes en Vos doen komende zaterdag mee aan NK gravel in Epe

Aankomende zaterdag is het in Epe te doen op het gebied van gravelracen. De Gelderse gemeente is ook dit jaar weer gastheer van het NK gravel. Bij de vrouwen zijn Marianne Vos en Lorena Wiebes de meest in het oog springende namen.

Als we kijken naar de voorlopige startlijst bij de vrouwen, dan vallen de namen van Vos en Wiebes meteen op. Met Puck Moonen, Tessa Neefjes, Eva Buurman, Rozemarijn Ammerlaan, Sabrina Stultiens en Moniek Tenniglo staan er echter nog meer interessante rensters aan de start van het Nederlands kampioenschap.

Bij de mannen is het vooral uitkijken naar Jasper Ockeloen, Bram Imming, Peter Koning en Coen Vermeltfoort. Erkende gravelracers als Ivar Slik en Piotr Havik staan niet op de startlijst.

Het NK Gravel werd vorig jaar voor het eerst verreden in en rond Epe. Tijmen Eising ging bij de mannen met de titel aan de haal. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering het rood-wit-blauw. Eising en Vollering zijn er dit jaar niet bij.

Deelnemers