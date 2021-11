Demi Vollering heeft het eerste NK Gravelracen bij de vrouwen gewonnen. De renster va SD Worx klopte in Epe in een sprint-a-deux Floortje Mackaij. Lorena Wiebes legde beslag op de derde plek.

En het is @demivollering die de eerste #NKGravel kampioen, gefeliciteerd! @floortjemackaij is 2e en @lorenawiebes is 3e geworden pic.twitter.com/NMP9n87iOi

