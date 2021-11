Tijmen Eising wint eerste NK gravelracen

Tijmen Eising is de eerste Nederlands kampioen gravelracen. Na 120 kilometer koers over veelal modderige paden kwam de 30-jarige renner van VolkerWessels als eerste over de streep in Epe. Zijn ploeggenoten Coen Vermeltfoort en Daan van Sintmaartensdijk kwamen als tweede en derde over de finish.

Op een lokale ronde van 7,5 kilometer door en rond het Gelderse Epe worden vandaag de eerste Nederlandse gravelkampioenschappen gehouden. Vanaf half tien kregen de heren een wedstrijd over 120 kilometer voor de wielen geschoven. Later op de dag koersen de vrouwen 70 kilometer over brede zandpaden. Zeventig procent van het parcours is onverhard, de rest is asfalt.

Bij de vrouwen verschijnen onder anderen de profrensters Demi Vollering (Team SD Worx), Lorena Wiebes en Floortje Mackaij (beiden Team DSM) aan de start.

NK gravelracen in Epe 2021

Uitslag mannen

1. Tijmen Eising

2. Coen Vermeltfoort

3. Daan van Sintmaartensdijk

4. Sven Burger

5. Martin Mijnten

6. Ivar Slik

7. Tibor Zwaar

8. Joeri van der Tuin

9. Lars Loohuis

10. Ramses Bekkenk