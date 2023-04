Verandering in Luik-Bastenaken-Luik en een ontplofte transfermarkt

Podcast

We maken ons op voor de laatste grote klassieker van dit wielervoorjaar. Luik-Bastenaken-Luik sluit het eerste deel van het seizoen af, maar dat gebeurt niet voordat we ons likkebaardend kunnen voorbereiden op een duel tussen de wereldkampioen Remco Evenepoel en ’s werelds beste renner van het moment, Tadej Pogačar. Je hoort het hier in de WielerFlits Podcast!

De Belg komt terug van een hoogtestage en gebruikt La Doyenne als laatste koersprikkel voor de Giro d’Italia. Kan hij het de Sloveen moeilijk maken? Pogačar is al heel het voorjaar minstens een klasse beter dan alle andere renners ter wereld en bovendien kan hij een legendarische treble boeken, na eerdere zeges deze week in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Maxim en Youri laten er hun licht over schijnen

Datzelfde kan Demi Vollering bij de vrouwen doen. De renster van SD Worx is net als Pogačar al het hele voorjaar een klasse apart. De 26-jarige Nederlandse wist Luik-Bastenaken-Luik al eens eerder te winnen (2021) en is ook nu de absolute topfavoriete. Normaal moeten we daar ook Annemiek van Vleuten toe rekenen, maar bij haar vlot het nog niet dit voorjaar. Hoe komt dat en komt het nog goed?

Verder is Nick in de Tour of the Alps en hij haakt aan om te vertellen over de zware klimkoers in Italië, die als voorbereiding geldt op de Giro d’Italia. Ook komt de transfermarkt nu al aan bod, want achter de schermen zijn ploegen eerder dan ooit bezig om renners te contracteren. Wie waar naartoe gaat en waarom, hoor je al voorzichtigjes in de WielerFlits Podcast!

