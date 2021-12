Wereldbeker veldrijden van Hoogerheide gaat deze winter wél door zonder publiek

In tegenstelling tot vorig veldritseizoen zal de Wereldbeker veldrijden van Hoogerheide (GP Adrie van der Poel) op 23 januari 2022 wél door gaan, zij het zonder publiek en VIP-gasten. Dat heeft de organisatie vandaag laten weten middels een persbericht.

Tot en met 14 januari 2022 gelden strenge coronamaatregelen in Nederland. Een van de beperkingen is dat er geen publiek welkom is bij sportwedstrijden. De kans is groot dat dit ook zo zal blijven na 14 januari, maar de laatste wereldbekermanche van het seizoen in Hoogerheide gaat deze winter hoe dan ook door. Vorige winter werd de cross niet verreden vanwege de coronapandemie en strenge maatregelen.

Voorbereiding richting WK

“Omdat wij de veldritsport een warm hart toedragen, hebben we besloten om deze editie zonder publiek toch door te laten gaan zodat de renners en rensters toch nog enigszins een optimale voorbereiding hebben voor het WK een week later in Fayetteville”, laat de organisatie weten.

De schade in het veldrijden valt, ondanks de strengere COVID-maatregelen, al bij al dus nog mee. Ook in België gaan de meeste crossen ‘gewoon’ door. Op de Superprestigemanche in Diegem en de losse crossen in Otegem en Zonnebeke na, zijn er geen afgelastingen. In Nederland is de KNWU er ook in geslaagd om het NK veldrijden op de kalender te houden. Ook de Wereldbeker van Hulst zal gewoon plaatsvinden.