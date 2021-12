Rucphen neemt organisatie NK veldrijden 2022 over van Zaltbommel

Het Nederlands kampioenschap veldrijden gaat dan toch door op 9 januari 2022. Nadat de organisatie van het NK in Zaltbommel onlangs een streep zette door de titelstrijd vanwege de coronasituatie, was Rucphen bereid die organisatie over te nemen. In de Brabantse plaats werd afgelopen weekend nog een Wereldbeker verreden.

Rucphen liet al weten dat het Wereldbeker-parcours de komende weken zou blijven staan. De organisatie van die cross neemt nu ook officieel het stokje over van Zaltbommel voor het NK veldrijden voor de elite- en de beloftencategorieën. Dat gebeurt op 9 januari 2022 zonder publiek, omdat dat niet is toegestaan volgens de coronamaatregelen van de Nederlandse overheid.

Het NK veldrijden in Rucphen is live te zien bij de regionale omroep Omroep Brabant en de online kanalen van de NOS.

‘Veel mensen dragen het veldrijden een warm hart toe’

“We zijn Rucphen zeer erkentelijk voor hun medewerking en weten uit ervaring dat zij organisatorisch dit evenement prima op zich kunnen nemen, al vragen we veel van hen met twee grote evenementen binnen één maand”, laten Simon Schram en Ad van Grootel van de KNWU weten.

“Ook zijn we de organisatie van Zaltbommel 2023 en sportmarketingbureau RIVAALST zeer erkentelijk, omdat beide partijen optimaal hebben meegewerkt om onder meer de al voorziene tv-verslaggeving en de sponsoring voor de nieuwe optie in Rucphen mogelijk te maken. Het is ons als bond duidelijk geworden dat veel mensen het veldrijden een warm hart toedragen en zijn daarom zeer verheugd met de inspanningen van alle betrokkenen.”

Geen NK voor jongere jeugd

De elites en beloften krijgen dus toch een NK, maar voor de andere jeugdcategorieën gaat dat kampioenschap in het weekend van 8 en 9 januari in ieder geval niet door. De KNWU laat weten met een andere veldritorganisator in gesprek te zijn om die leeftijdscategorieën op een later moment nog een NK te laten rijden.

En de junioren wedstrijden uiteindelijk weer annuleren zeker😴 — Leonie Bentveld (@Leonie_Bentveld) December 20, 2021