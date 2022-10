Wereldbeker Hulst in ochtend en voormiddag vanwege WK-duel Rode Duivels

De veldrijdsters en veldrijders moeten vroeg uit de veren voor de Wereldbeker in Hulst. De organisatie van de Nederlandse cross heeft namelijk besloten om het programma van zondag 27 november te vervroegen, omdat om 14.00 uur op het WK voetbal de wedstrijd tussen België en Marokko gepland staat.

“Omwille van het WK voetbal en de live tv-uitzendingen, zijn de wedstrijduren van de Vestingcross aangepast”, staat op de website te lezen. Om 10.45 uur klinkt in het Zeeuwse Hulst al het startschot voor de Wereldbeker bij de elite vrouwen. Dat houdt in dat omstreeks 11.35 uur de finish is. De mannen gaan om 12.00 uur van start en finishen ongeveer een uur later.

De organisatie van de Vestingcross zag dit probleem al aankomen toen het de UCI-kalender onder ogen zag. Een veldrit tegelijk met de WK-wedstrijd van de Rode Duivels, dat zag men niet zitten vanwege de tv- en media-aandacht. De zoektocht naar een nieuwe datum heeft echter niets uitgericht. Daardoor is voor een andere oplossing gekozen; het wijzigingen van de starttijden.

Voetbal op grote schermen

Er zal ’s middags wel gecrost worden in Hulst. Om 14.00 uur staat een juniorenwedstrijd op het programma en om 15.00 uur komen de nieuwelingen in actie. De organisatie laat weten dat op grote schermen naar het voetbal gekeken kan worden.

Vorig jaar won Tom Pidcock de Wereldbeker Hulst bij de mannen, Lucinda Brand was de beste bij de vrouwen. De wedstrijd is komende winter een van de twee wereldbekers in Nederland. Naast Hulst organiseert ook Beekse Bergen een manche van het regelmatigheidsklassement. Aanvankelijk stond ook Rucphen in dat rijtje, maar die race is geschrapt.