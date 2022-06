Wereldbekercross in Hulst wil andere datum vanwege concurrentie WK voetbal

De Wereldbeker Hulst onderzoekt of het mogelijk is om naar een andere datum te verhuizen. Dat meldt Omroep Zeeland. De organisatie van de zogenoemde Vestingcross vreest dat het bezoekersaantal tegen zal vallen, omdat de veldrit momenteel op 27 november om 14.00 uur gepland staat. Exact op het moment speelt het Belgische elftal een wedstrijd op het WK voetbal in Qatar.

België treedt 27 november in de groepsfase aan tegen Marokko. Als om 14.00 afgetrapt wordt, is in Hulst de vrouwenwedstrijd in volle gang. Daarna wacht ook nog de cross voor de heren. Om deze reden, is de organisatie van de Vestingcross in gesprek met de UCI over een andere datum. Het is ook nog mogelijk dat de wereldbekerwedstrijd wel op 27 november plaatsvindt, maar dat de starttijden veranderd worden. Eind juni zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid zijn.

Vorig jaar won Tom Pidcock de Wereldbeker Hulst bij de mannen, Lucinda Brand was de beste bij de vrouwen. De wedstrijd is komende winter een van de drie wereldbekers in Nederland. Naast Hulst, organiseren ook Rucphen en Beekse Bergen een manche van het regelmatigheidsklassement.