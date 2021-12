Wereldbeker Hulst gaat door: “Zonder publiek, in binnenstad en met jeugd”

Het Nederlandse kabinet verlengde dinsdag de geldende coronamaatregelen tot 14 januari. Concreet: publiek bij sportwedstrijden blijft verboden. Dat heeft ook gevolgen voor de Wereldbeker veldrijden in Hulst. “Maar ondanks de maatregelen gaat de wedstrijd door”, aldus organisator Bram De Brauwer.

Net zoals zaterdag in Rucphen, zal ook de Wereldbeker in Hulst op 2 januari doorgaan achter gesloten deuren. “Na de heropflakkering van het virus restten ons nog twee scenario’s”, zegt De Brauwer aan WielerFlits. “Of de wedstrijden gingen net als vorig seizoen door in de Perkpolder, mét publiek. Of ze gingen door in het stadscentrum van Hulst, zonder publiek. Het wordt dus dat laatste.”

De beslissing is genomen in samenspraak met het stadsbestuur. “Logischerwijze wordt voor het centrum gekozen, omdat dat promotioneel gezien de mooiste beelden oplevert”, verduidelijkt De Brauwer nog. “Let wel, het WK in 2026 zal wel in de Perkpolder plaatsvinden.”

Daarnaast houden de organisatoren er ook aan om de geplande jeugdwedstrijden te laten doorgaan. “Al moeten we ook daarvoor extra maatregelen nemen. Alle jeugdrenners en hun begeleiders moeten het terrein verlaten voor de start van de elitewedstrijden. Daar moeten we streng op toezien.”

De Brauwer wil nog benadrukken dat het voor eventuele kijklustigen geen zin heeft om naar het Hulstse centrum af te zakken. “De site is afgeschermd en beveiligd door security. De wedstrijden zijn overigens live te volgen op zowel NOS, Sporza als Eurosport.”