Kabinet verlengt coronamaatregelen tot 14 januari 2022

Het Nederlandse kabinet heeft besloten om de huidige coronamaatregelen, die op zondag 28 november zijn ingegaan, te verlengen tot en met 14 januari. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de Wereldbeker van Hulst (2 januari 2022) en wellicht ook voor de Nederlands kampioenschappen veldrijden in Zaltbommel op 8 en 9 januari 2022.

Demissionair premier Mark Rutte noemde op een persconferentie het verlengen van de huidige coronamaatregelen onvermijdelijk. De afgelopen dagen is er weliswaar een (positieve) kentering zichtbaar wat betreft het aantal besmettingen, maar het kabinet maakt zich grote zorgen over de nieuwe omikronvariant, ook al omdat er nog weinig bekend is over de effecten. Het kabinet verwacht snel een nieuwe besmettingsgolf door de nieuwe variant.

De maatregelen gelden nu dus alvast tot en met 14 januari 2022. Dit betekent dat er nog steeds geen publiek is toegestaan bij wedstrijden in de topsport en amateursport. Dit heeft gevolgen voor de organisaties van de Wereldbeker veldrijden van Hulst (zondag 2 januari 2022) en het NK veldrijden op 8 en 9 januari 2022. Van de Wereldbeker van Rucphen (zaterdag 18 december) was al bekend dat er geen publiek bij aanwezig mocht zijn.

Wereldbeker Hulst

De organisatie van de Wereldbeker van Hulst had al drie scenario’s klaarliggen: een Wereldbeker in de binnenstad van Hulst met publiek, een cross in de binnenstad van Hulst zonder publiek of een wereldbekercross in Perkpolder zonder toeschouwers. “Samen met de gemeente en de vrijwilligers hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt”, gaf organisator Bram de Brauwer eerder aan. “Daarom willen we het koste wat het kost organiseren, ook al is een editie zonder publiek voor ons niet winstgevend.”