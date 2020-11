Vestingcross Hulst vanwege corona op alternatieve locatie

De Vestingcross van Hulst, de voorlaatste manche van de Wereldbeker veldrijden, wordt op 3 januari 2021 verreden zonder publiek en op een alternatieve locatie. Het gemeentebestuur heeft – na overleg met diverse partijen – besloten om medewerking te verlenen aan een coronavrije editie van de cross.

Onder meer de Veiligheidsregio Zeeland, de KNWU en NOC*NSF zijn betrokken geweest bij de afweging om de Wereldbeker Hulst in een coronaveilige vorm door te kunnen laten gaan. ‘De organisatie brengt in coronatijd een groot aantal aanvullende maatregelen met zich mee, die niet op de wedstrijdlocatie op de vestingwerken van Hulst zijn te realiseren’, zo klinkt het in een persbericht.

Hulst beschikt met de Perkpolder echter over een alternatieve locatie, waar men ook veilig de wedstrijd kan organiseren. Vanwege de bijzondere veiligheidsmaatregelen die als gevolg van de coronapandemie worden getroffen, is burgemeester Jan-Frans Mulder de verantwoordelijke bestuurder van de vijfde en afgeslankte editie van de Vestingcross.

Geen jeugdwedstrijden

Het wedstrijdprogramma zal overigens, en niet voor het eerst dit seizoen, beperkt blijven tot de wedstrijden voor eliteheren en elitedames. De jeugdwedstrijden zullen dit keer dus niet plaatsvinden, en dat een week voor de nationale veldritkampioenschappen. De eerste wereldbekermanche van dit seizoen staat komende zondag op het programma in het Tsjechische Tabor.