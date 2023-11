Niels Bastiaens • donderdag 30 november 2023 om 14:02

Wereldbeker Flamanville pakt uit met ponton over slotgracht

De Wereldbeker van Flamanville kennen we vooral van de idyllische omgeving van het Château de Flamanville. De organisatie verandert dit jaar weinig aan het parcours, maar één opvallende nieuwigheid is er wel.

“Vroeger ging het parcours gewoon naast de gracht, naast de straat waar de campers stonden”, legt Chris Mannaerts, Head of Cyclocross bij Wereldbeker-organisator Flanders Classics, ons uit. “Nu is er parallel een ponton over de slotgracht aangelegd, zodat ze die weg niet meer moeten overgaan.”

Een tweede opvallende verandering in het parcours, is de verlegging van de balkenpassage. “Die liggen nu niet meer naast de materiaalpost, maar vlak voor de finish. Aan het einde van een hopelijk spannende cross, zoals we die vorig jaar kregen, kan dat nog wel een rolletje spelen”, denkt Mannaerts.

Verder moet de Wereldbeker in Flamanville voor de renners een verademing worden. “Het bolt daar goed, we krijgen zeker geen moddercross. Zelfs bij hevige regenval zal het daar altijd redelijk goed berijdbaar blijven. Ik denk dat de renners daar wel nood aan zullen hebben, na het zware werk van de afgelopen weken. Het moet niet altijd zware kost zijn.”

“Het blijft een fantastisch decor, die omgeving rondom het kasteel”, zegt Mannaerts. “Het is een redelijk typisch Frans parcours. Er zijn minder van die glooiende bochten dan in Troyes, maar de renners zullen wel geregeld recht op de pedalen moeten staan. Er zijn nooit lange of écht lastige hellingen, maar ze zullen wel vaak moeten optrekken van en naar het water.”