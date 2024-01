vrijdag 19 januari 2024 om 14:00

‘Welsford en Van Poppel misten elkaar en kunnen wedijveren met de beste sprintploegen’

Podcast De Tour Down Under 2024 is vier etappes onderweg en drie daarvan werden met overmacht gewonnen door Sam Welsford. De 28-jarige Australiër wisselde afgelopen winter Team dsm-firmenich in voor BORA-hansgrohe en daar lijken de puzzelstukjes op zijn plaats te vallen. Met dank aan onder andere Danny van Poppel, die andersom óók Welsford nodig had. In de WielerFlits Podcast hoor je waarom.

De sympathieke tattooboy Welsford kan zijn recente succes amper geloven en dankt steeds opnieuw zijn team voor het vertrouwen dat hij meteen krijgt. Bij Van Poppel viel er ook een last van zijn schouders. Hij vertelde dat hij eindelijk een snelle sprinter achter zich kreeg. “Danny staat binnen het peloton bekend als misschien wel dé beste lead out van de laatste jaren, meer nog dan Michael Mørkøv”, vertelt Youri. “Maar je bent maar zo goed als je beste man. En die ontbrak in de vorm van een topsprinter sinds zijn komst bij BORA-hansgrohe. Nu zullen mensen misschien denken: maar Welsford is ook geen topsprinter. Dat klopt. Maar ik denk dat hij dat in potentie wél is, ondanks dat hij op vrijdag 19 januari (vandaag, red.) zijn 28ste verjaardag viert.’

Complementair

Onze verslaggever haalt daarvoor een aantal punten aan. “Hij richtte zich tot en met 2021 op baanwielrennen en maakte nadien moeiteloos de stap naar de WorldTour. En dat terwijl hij in 2020 op clubniveau reed, in het olympische jaar enkel voor de nationale selectie uitkwam en daarvoor op Continental-niveau of bij de beloften ook geen hoogvlieger was.”

“Bij DSM zeiden ze dat hij op basis van data bij de snelste drie sprinters van de afgelopen Tour moest zitten. Ook daarbij zie ik wenkbrauwen fronsen. Zijn beste resultaat daar: een tiende plek. Maar het ging elders mis, níet bij Welsford”, stipt Youri aan, die vervolgens een passage uit een interview met DSM-ploegleider Matt Winston laat horen van deze zomer. Het ontbrak Welsford aan een goede lead out.

“Waar Van Poppel heel goed in is, is zichzelf staande houden in die wasmachine tijdens een sprint. Een meester in het positioneren. Hij heeft daar zelf jarenlang ervaring mee, toen hij zelf afmaker was bij Vacansoleil, Trek, Sky, Jumbo en Intermarché. Danny heeft veel snelheid, maar niet de hoge pieken van de échte topsprinters. Hij heeft bovendien ook veel inhoud door zijn ervaring in de klassiekers.”

“Dat maakt van hem – zoals topsprinter van weleer Robbie McEwen deze week ook zei – de lead-out extraordinaire. Welsfords baanachtergrond ligt in de koppelkoers en het omnium. Je bent dan met veel renners in de baan. Daardoor heeft ook hij de kwaliteiten om in die tombola voor de eindsprint het wiel van Van Poppel te volgen. Ze zijn complementair.”

Het is ‘maar’ de Tour Down Under

Niet iedereen kan zich vinden in de uitleg van Youri. Zo vindt Maxim dat zijn collega te snel conclusies trekt en dat Welsford beperkt is als hij het niet op eigen kracht kan doen. “Je ziet dat bij andere topsprinters. Als het even iets anders loopt, kunnen zij elders hun wagonnetje aanhaken. Welsford heeft nu eigenlijk alleen maar laten zien te kunnen sprinten als hij met een rode loper de laatste kilometer in wordt geleid.”

Youri kaatst hem terug. “Dat is het hele punt. De kwaliteiten van Van Poppel als lead out en de snelheid van Welsford zijn nu samengebracht. En dat eigenlijk via het Moneyball-principe. BORA-hansgrohe wilde aanvankelijk Fabio Jakobsen, maar koos voor de goedkopere Welsford. Misschien de mindere coureur, maar wel met snelheid.”

“Maar maakt dat dan Welsford zo goed, of is dat gewoon de verdienste van BORA-hansgrohe?”, vraagt Maxim zich kritisch af. “Ik vind het een heel mooi betoog over Welsford. En dat is ook helemaal terecht. Maar kijk wel eventjes wie er hier allemaal mee sprinten, in de Tour Down Under. Op Elia Viviani en Caleb Ewan na, zijn er helemaal geen topsprinters. En dat zijn eigenlijk ook nog voormalig topsprinters. Welsford krijgt hele mooie lead outs, dus ja: dan win je. Maar dit zijn geen sprints tegen Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen of Jakobsen. En noem de rest maar op.” Youri sluit af met de gedachte dat Welsford en Van Poppel dat gevecht best wel aankunnen.

