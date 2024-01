vrijdag 19 januari 2024 om 08:24

Derde sprintzege Sam Welsford in Tour Down Under: “Heb hier geen woorden voor”

Het seizoen had niet beter kunnen beginnen voor Sam Welsford en BORA-hansgrohe. De Australische nieuwkomer staat na vier dagen in de Tour Down Under al op drie overwinningen. Vrijdag in Port Elliot sprintte Welsford op zijn verjaardag naar de hattrick. “Ik heb hier geen woorden voor”, lachte hij na afloop.

Toch vond hij nog woorden om zijn derde sprintzege te beschrijven. “Het is te gek, na zo’n snelle aanloop”, vertelt Welsford, die in de laatste bocht wel lead-out Danny van Poppel was kwijtgeraakt. “Ik weet niet wat er precies gebeurde, maar ik had een goede laatste bocht. Alleen zat ik niet direct in het wiel van Danny, maar hij wist wel dat ik goed zat. Ik moest daardoor de jongens voor mij gebruiken als lead-out.” Met de zege tot gevolg.

“Het is geweldig, dit is een perfecte start van het jaar voor ons. Het is heel speciaal voor mij om bij een nieuwe ploeg te komen en meteen deze steun te hebben”, zegt hij. “We wisten dat er druk was. De finale was supersnel en dat stelde anderen in staat om nog van achteruit te komen. Dat maakte het ook nog lastig met het positioneren, maar mijn hele ploeg vocht als leeuwen en ik ben ze heel dankbaar voor wat ze deze week gedaan hebben.”

Vanaf 04:05 minuut wordt het duo Van Poppel-Welsford besproken in de WielerFlits Podcast

