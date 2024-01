dinsdag 16 januari 2024 om 12:12

Danny van Poppel blij met Welsford als vervanger van Bennett: “Ik wachtte op een snelle sprinter”

Sam Welsford is uitstekend aan het nieuwe wielerseizoen begonnen. De Australiër sprintte naar de zege in de openingsrit van de Tour Down Under, na een formidabele lead-out van Danny van Poppel. Laatstgenoemde is zeer te spreken over zijn nieuwe sprintkopman, die naamgenoot Sam Bennett heeft vervangen als afmaker bij BORA-hansgrohe.

“We deden vorig jaar ook vaak een lead-out, maar toen was het voor Bennett. Dat pakte vaak niet goed uit”, begint Van Poppel in gesprek met Cyclingnews. “Maar de nieuwe Sam is een krachtpatser. We wisten: als we de perfecte lead-out doen, kan hij de kracht blijven leveren, want hij heeft veel kracht. Dat komt vanwege zijn achtergrond op de baan. Als je een lead-out als deze doet, kunnen zulke jongens – jongens als Kittel, Greipel en ook Welsford – het afmaken.”

“Dat is precies wat we nodig hebben. Ik wachtte op een – het is moeilijk om te zeggen – snelle sprinter. Hoewel Sam Bennett een goede vriend van me is, is het uiteindelijk zakelijk en willen we winnen.”

Bennett maakte deze winter de overstap naar AG2R La Mondiale, na twee teleurstellende jaren bij BORA-hansgrohe. In 2022 won hij nog wel Eschborn-Frankfurt twee ritten in de Vuelta a España, maar voor de rest bleven de grote successen uit, ondanks dat hij vaak goed gebracht werd door Van Poppel en co.

Welsford vol lof over Van Poppel

Van Poppel had dus complimenten voor Welsford, maar de Australiër had op zijn beurt ook mooie woorden voor Nederlander. “Van Poppel was geweldig. Hij bracht ons bij elkaar in de laatste drie kilometer, hield ons kalm en vertelde waar we heen moesten. Het is zoals iedereen zegt: hij kan iets bijna al zien voordat het gebeurt, alsof hij het in slow-motion ziet. Dat is een van de grootste krachten om te hebben binnen een team.”

“Hij was ongelofelijk in de laatste vierhonderd meter of zo die hij voor me deed in de sprint. Ik zat in het wiel en dacht: dit gaat in het wiel al te hard voor me. Toen moest ik nog aanzetten, maar dat is waar het allemaal om gaat, sprinten. Je moet die laatste man hebben.”