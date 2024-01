donderdag 18 januari 2024 om 15:34

De sprints van Welsford ontleed, rijzende ster Del Toro en de cross doet weer stof opwaaien

Podcast Wie niet van de cross of baanwielrennen houdt, kan nu weer zijn of haar hart ophalen. De koers is weer begonnen en wel in Australië. Daar zien we meteen opvallende prestaties van Sam Welsford en Isaac Del Toro. Maar ook het veldrijden stond absoluut niet stil de laatste weken. Dat alles bespreken we in de WielerFlits Podcast!

Maxim, Nick, Niels en Youri beginnen meteen met de Tour Down Under, waar laatstgenoemde aftrapt met een betoog waarom Welsford er ineens staat bij BORA-hansgrohe. Youri analyseert dat Danny van Poppel door de Australiër beter tot zijn recht komt en vice versa. Ook vertelt hij daarna over de weg die Del Toro heeft afgelegd naar de top van het wielrennen.

Maxim legt vervolgens uit hoe recent de overstap van Pepijn Reinderink is naar de hoofdmacht van Soudal-Quick-Step en waarom ze uitgerekend hem erbij genomen hebben op dit moment in het seizoen. Daarnaast doet onze hoofdredacteur een oproep aan onze luisteraars met de gouden tip wie ons kan helpen met het fulfilment van de bol.com orders voor RIDE Magazine.

Daarna schakelen we over naar de cross. Vorige week kon je bij ons al horen dat UCI-topman Peter Van den Abeele een aantal scherpe uitspraken deed. Nick en Niels waren aanwezig bij respectievelijk het NK en BK veldrijden en voelden daar de toppers en omkadering aan de kant. Een nieuwe episode in dit verhaal volgt. Kortom, allemaal redenen om te luisteren!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

