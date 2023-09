Youri IJnsen • dinsdag 26 september 2023 om 16:15

Welke ProTeams willen een WorldTour-licentie overnemen en kan dat überhaupt wel?

Special De nakende fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step zal het nieuws de komende weken beheersen. Het is de bedoeling om alle formaliteiten nog voor het seizoen 2024 af te ronden. Maar de deadlines om alle betreffende documenten bij de UCI in te leveren, liggen al in oktober en november. Dat betekent ook dat ProTeams die de eventueel vrij te komen WorldTour-licentie willen overnemen, aan de bak moeten. WielerFlits zet alle gegadigden op een rij.

Israel-Premier Tech



De meest voor de hand liggende ploeg die bereid is om de WorldTour-licentie van Soudal-Quick-Step over te kopen, is Israel-Premier Tech. Ploegeigenaar Sylvan Adams is zeer vermogend en daardoor in staat om zaken te doen. Afgelopen seizoen degradeerde de ploeg uit de WorldTour, maar kreeg het de UCI wel zo ver dat ze – behoudens de grote rondes – voor alle WorldTour-koersen een gegarandeerde wildcard ontving.

De Israëlische ploeg staat op dit moment tweede in de stand van de ProTeams, waardoor het virtueel op een plek staat die na 2025 recht geeft op promotie naar de WorldTour. Om die ambitie kracht bij te zetten, werden liefst vier sprinters en nog eens drie sprinttalenten vastgelegd. Pascal Ackermann, Hugo Hofstetter en Ethan Vernon bevinden zich onder die nieuwe aanwinsten. Allen afmakers die vanaf 2024 een sloot punten moeten binnenhalen.

Wellicht is dat dus niet eens nodig en kan Adams met het overkopen van de licentie al na één jaar weer terugkeren op het hoogste niveau. “Het is geen geheim dat we graag zouden terugkeren in de WorldTour. Dus als er een WorldTour-licentie beschikbaar zou komen, dan heeft Israel-Premier Tech absoluut interesse om deze licentie over te nemen”, vertelt een woordvoerder van de ploeg desgevraagd aan WielerFlits.

Lotto Dstny



Een aantal van onze bronnen stellen voor dat de UCI mogelijk de licentie kan geven aan het best presterende ProTeam van 2023. Dat is tot op heden Lotto Dstny, dat een straatlengte voorstaat op nummer twee Israel-Premier Tech. Dat dankt de Belgische formatie vooral aan goudhaantje Arnaud De Lie, wiens contract onlangs dan ook nog eens werd opengebroken en verlengd tot eind 2026. Maar ook andere renners staan op.

Desondanks heeft Lotto Dstny op dit moment geen interesse in de WorldTour-licentie die bij een fusie mogelijk beschikbaar komt. “Het is niet zo dat die licentie zomaar gratis beschikbaar is”, antwoordt CEO Stéphane Heulot ons desgevraagd. “Er zijn dan verschillende stappen die we moeten zetten, ook financieel. Uiteraard is het onze wens om terug te keren naar de WorldTour. Maar wel door stap voor stap, jaar op jaar progressief te blijven groeien.”

“Op die manier hopen we genoeg punten te pakken, zodat we onze WorldTour-licentie voor 2026 aan het eind van deze cyclus zelf hebben afgedwongen”, gaat de Franse teammanager verder. “We willen zaken niet overhaasten door nu alweer terug te keren in de WorldTour. We nemen onze tijd, zodat de ploeg sterk genoeg is om de strijd op het hoogste niveau aan te gaan.”

Q36.5 Pro Cycling



De nieuwe Zwitserse formatie Q36.5 Pro Cycling leek ook een serieuze optie. Ivan Glasenberg is de grote investeerder achter de ploeg en afgelopen zomer kocht hij voor 200 miljoen euro fietsenmerk Pinarello. Toen er eerder deze zomer sprake was van een overname van Soudal Quick-Step door INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe, waardoor er ook een licentie vrij zou komen, deed de piste de ronde dat Glasenberg zou instappen met Pinarello en Q36.5.

Zo ver kwam het niet en dat gaat nu ook niet gebeuren, vertelt ploegleider Aart Vierhouten ons. “Wij zitten middenin een proces van bouwen. Het klinkt makkelijk, een WorldTour-licentie overnemen. Maar dat is niet zo. Als we nu iets zouden versnellen, dan moeten we renners plotseling nog harder naar boven duwen. Met stress en druk. Terwijl ze echt nog één of twee jaar nodig hebben. Wij hebben nu geen belang bij de WorldTour.”

TotalEnergies



Rondom dit verhaal en de eerdere berichtgeving, contacteerde WielerFlits een breed scala aan bronnen. Vrijwel allemaal wijzen ze onafhankelijk van elkaar naar één ploeg die weleens een bondgenoot kan zijn voor Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Dat is TotalEnergies, dat ook als winnaar van de fusie uit de bus kan komen. Het Franse ProTeam staat nu vierde in de strijd om de gegarandeerde wildcards en kan dus overal naast gaan grijpen. Met alle gevolgen van dien.

Door de WorldTour-licentie over te kopen, kunnen de Fransen volgend jaar tóch bij alle grote wedstrijden aanwezig zijn. Daarnaast reden ze de laatste jaren al op Specialized, waardoor dat mogelijk ook geen contractuele problemen oplevert aan de kant van Soudal Quick-Step. Ook heeft TotalEnergies nog de ruimte voor behoorlijk wat aanwinsten. Na de afscheidnemende Peter Sagan mist de ploeg bovendien een uithangbord. Dat zou Julian Alaphilippe prima kunnen invullen.

Met andere woorden: een samenwerking tussen TotalEnergies met Jumbo-Vissa en Soudal Quick-Step lost een heleboel problemen op en is een win-win-win-situatie. Het is op dit moment echter niet duidelijk of teammanager Jean-René Bernaudeau openstaat voor die licentie.

Tour de Tietema-Unibet



Een niveau overslaan is geen zeldzaamheid voor toptalenten. Van de junioren in één stap naar de WorldTour. Bij wielerteams is dat wel uitzonderlijk. Een WorldTeam bestaat uit een hele organisatie die je niet van de een op de andere dag uit de grond stampt. Bij Tour de Tietema-Unibet zijn ze vooralsnog niet van plan direct door te stoten naar de WorldTour, ondanks dat ze op social media ludiek voorstelden om met de pet langs hun fans te gaan.

De volgorde clubteam, Continental, ProTeam en dan pas WorldTeam respecteren ze daar. Niet overhaasten. In een jaar tijd van continentaal naar ProTeam is al een stap die niet te onderschatten is. Wat ook meespeelt, is dat het voor de verhaallijn geen noodzaak is. Als ProTeam kan de ploeg van Bas Tietema, Devin van der Wiel en Josse Wester voor het eerst kennismaken met WorldTour-wedstrijden.

Voor volgend seizoen willen ze opnieuw een enkelprogramma rijden, wat betekent dat ze niet meerdere wedstrijden tegelijk zullen rijden. Als WorldTeam kom je daar niet onderuit. In wedstrijden van het hoogste niveau geldt een startplicht. Dat is dus voor de mannen voor TDT-Unibet nu nog te hoog gegrepen.

Tudor Pro Cycling



Net als Q36.5 Pro Cycling, is het eveneens Zwitserse team Tudor ook bezig aan haar eerste jaar. Daarin doen ze het overigens naar behoren. Oud-toprenner Fabian Cancellara zwaait er de scepter. Aan de achterzijde ligt er een doordacht plan om met Tudor door te stoten naar de WorldTour. Zij mikken ook op de volgende WorldTour-cyclus en hebben voor de komende twee jaar puntenpakkers als Matteo Trentin, Alberto Dainese en Marius Mayrhofer binnengehaald.

Dat steekt hun ambitie niet onder stoelen of banken. Toch lijkt het sterk dat een ploeg die nog maar één jaar onderweg is, meteen doorstoot naar de WorldTour. WielerFlits zocht contact met de Zwitserse ploeg, maar tot op heden hebben wij nog geen reactie gekregen op de vraag of zij een eventuele WorldTour-licentie zouden willen overnemen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Uno-X Pro Cycling



Naast Israel-Premier Tech is ook Uno-X geïnteresseerd om de WorldTour-licentie van Soudal Quick-Step over te nemen. “Maar wel op onze voorwaarden”, vertelt Jens Haugland ons. “We nemen de licentie alleen over zonder verplichtingen. We gaan dus geen paying agent overnemen die al een structuur van renners en staf heeft. Dat is totaal niet natuurlijk voor ons. Wij hebben ons eigen systeem, onze eigen structuur, die we zelf hebben opgebouwd. We zullen nooit het risico nemen om onze identiteit te veranderen op basis van een beschikbare licentie.”

Toch acht hij zijn ploeg wel klaar voor de stap. “100%. Afgelopen jaar hebben we al een aanvraag voor een WorldTour-licentie gedaan. De enige reden waarom we die niet hebben gekregen, is omdat we te weinig punten hadden behaald in UCI-rankings van 2020, 2021 en 2022. Daardoor haalden we de sportieve criteria niet. Maar voor alle andere audits – financieel, ethiek, administratie en organisatie – slaagden we met vlag en wimpel. In alle eerlijkheid denk ik ook dat we al op WorldTour-niveau opereren. Kijk maar eens naar onze Tour de France.”

Toch lijkt de ploeg uit Noorwegen zijn kans te wagen, ondanks dat ze zelf denken dat er nog een aantal ploegen voor hen in de rij staan.

Is het overnemen van de licentie wel mogelijk?

Nee. En net dat kan de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step weleens bemoeilijken. In de UCI-reglementen staat namelijk dat een WorldTour-licentie pas twee jaar na uitgave mag worden overgedragen naar een derde partij. Alle huidige WorldTour-licenties zijn uitgegeven per 1 januari van 2023, wat betekent dat – met hoe de regels van de UCI nu zijn – een vrij te komen licentie pas op 1 januari 2025 naar een derde partij mag gaan. Dat staat op pagina 200 van de UCI Regulations, paragraaf 2.15.044.

In dat geval zouden de teams die in aanmerking (willen) komen voor een WorldTour-licentie volgend jaar, weleens bakzeil kunnen halen. Het verkleint ook de kans van Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step om het overschot aan renners elders onder te brengen. Tenzij er ergens een truc speciale aan te pas komt. In 2021 nam Intermarché-Wanty-Gobert destijds de licentie over van CCC, terwijl dit ook niet was toegestaan in die WorldTour-periode. Dat was namelijk ook na het eerste van drie jaar in de WorldTour-cyclus.

De ploeg vond een maas in de wet door het bedrijf van Jim Ochowicz over te kopen. Op die manier bleef de WorldTour-licentie op naam van hetzelfde bedrijf staan en was de ‘overdracht’ van die WorldTour-licentie niet meer verboden. Uiteindelijk maakten toen slechts drie renners van CCC de overstap naar Intermarché-Wanty-Gobert. Dat waren Jan Hirt, Jonas Koch en Georg Zimmermann. Omdat toen veel eerder in het jaar duidelijk was dat CCC kwam te vervallen, lukte het vrijwel alle renners om elders onderdak te vinden.