Youri IJnsen • dinsdag 26 september 2023 om 10:02

Uno-X aast op WorldTour-licentie Soudal-Quick-Step: “Maar wel op onze voorwaarden”

Een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step betekent dat er één WorldTour-licentie kan vrijkomen. Daarvoor komen een aantal teams in aanmerking, waaronder Uno-X uit Noorwegen met Deense invloeden. Teammanager Jens Haugland bevestigt aan WielerFlits dat hij er wel oren naar heeft om die licentie over te nemen. Hij houdt de situatie nauwlettend in de gaten. “Mijn antwoorden zijn wel hypothetisch. Ik heb nog geen officiële bekendmaking gezien en dus wil ik niet speculeren. Maar het staat vast dat onze ambities in de WorldTour liggen.”

Haugland is van mening dat zijn ploeg klaar is voor de stap hogerop. “100%. Afgelopen jaar hebben we al een aanvraag voor een WorldTour-licentie gedaan. De enige reden waarom we die niet hebben gekregen, is omdat we te weinig punten hadden behaald in UCI-rankings van 2020, 2021 en 2022. Daardoor haalden we de sportieve criteria niet. Maar voor alle andere audits – financieel, ethiek, administratie en organisatie – slaagden we met vlag en wimpel. In alle eerlijkheid denk ik ook dat we al op WorldTour-niveau opereren. Kijk maar eens naar onze Tour de France.”

Uno-X wil de licentie van Soudal Quick-Step dan ook graag overnemen. “Maar wel op onze voorwaarden. We nemen de licentie alleen over zonder verplichtingen. We gaan dus geen paying agent overnemen die al een structuur van renners en staf heeft. Dat is totaal niet natuurlijk voor ons. Wij hebben ons eigen systeem, onze eigen structuur, die we zelf hebben opgebouwd. We zullen nooit het risico nemen om onze identiteit te veranderen op basis van een beschikbare licentie. Maar de WorldTour was en is onze ambitie. Dat laten we ook zien met onze aanwinsten.”

Daar zitten onder meer Andreas Leknessund en Magnus Cort bij. Uno-X heeft intussen 29 renners vastgelegd voor komend seizoen. Dat betekent dat er nog een plekje vrij is mochten Denen als Kasper Asgreen en Casper Pedersen op de markt komen. “Dan moet ik eerst naar de bank om geld te lenen”, lacht Haugland. “De vraag is of we die laatste plek gaan invullen. Maar ik moet nederig blijven, want iedere Deen of Noor die in de WorldTour rijdt is interessant voor ons. We beperken ons tot deze geografie.”

Andere teams eerst

De Noorse teammanager staat dus weliswaar open voor de WorldTour-licentie, maar vindt ook dat andere teams voorsprong hebben ten opzichte van Uno-X. “Het zou me verbazen als Lotto Dstny en Israel-Premier Tech zouden afzien van die vrij te komen licentie. Hun ambities om terug te keren op het hoogste niveau zijn er natuurlijk nog altijd. Daarnaast heb je nog interessante structuren bij de ProTeams, zoals Tudor Pro Cycling en Q36.5 Pro Cycling. Net als ons ambitieuze projecten op een ieder haar eigen manier. We gaan het zien, er zijn veel onbeantwoorde vragen.”