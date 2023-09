Youri IJnsen • dinsdag 26 september 2023 om 09:27

Q36.5 Pro Cycling heeft geen belang bij WorldTour-licentie

Een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step zorgt er ook voor dat er wellicht een WorldTour-licentie vrijkomt. Onder de ProTeams zijn er verschillende ploegen met ambities richting de WorldTour. Een daarvan is Q36.5 Pro Cycling, het nieuwe Zwitserse project van General manager Douglas Ryder. “Maar wij gaan die sprong in 2024 niet maken, voor ons is het te vroeg”, vertelt ploegleider Aart Vierhouten aan WielerFlits.

Dat Q36.5 Pro Cycling opdoemt als mogelijke kandidaat voor de WorldTour-licentie, komt niet uit de lucht vallen. De grote investeerder achter de ploeg is Ivan Glasenberg (geboren in Zuid-Afrika, sinds 2011 heeft hij de Zwitserse nationaliteit), met volgens Forbes een geschat vermogen van 8,8 miljard Amerikaanse dollars.

Afgelopen zomer werd Glasenberg voor naar verluidt een bedrag van 200 miljoen euro de nieuwe eigenaar van fietsmerk Pinarello. Toen er geluiden waren dat INEOS-topman Jim Ratcliffe de ploeg van Patrick Lefevere wilde overnemen, ging ook het gerucht dat Glasenberg met Pinarello en Q36.5 de vrije WorldTour-licentie dan zou overnemen.

Zo ver kwam het niet en dat zal ook volgend jaar niet het geval zijn. “Wij zitten middenin een proces van bouwen”, legt Vierhouten uit. “Op basis daarvan zijn ook de renners voor dit jaar gekozen, net als de aanwinsten voor komend seizoen. Ook hebben we al onze stafleden voor volgend jaar al onder contract staan.”

“Het klinkt makkelijk, een WorldTour-licentie overnemen. Maar dat is niet zo. Als we nu iets zouden versnellen, dan moeten we renners plotseling nog harder naar boven duwen. Met stress en druk. Terwijl ze echt nog één of twee jaar nodig hebben. Wij hebben nu geen belang bij de WorldTour. Als we intern zouden stemmen, dan stem ik ‘nee’.”

Zes-jaren-plan

De ploegleider geeft aan dat het nieuwe team hard heeft moeten werken om tijdens het seizoen alle zaken op orde te krijgen. “Er is iets moois neergezet. Toen we vorig jaar begonnen, hebben we dat met een zes-jaren-plan gedaan. Ieder jaar komt er financieel een stap bij, zodat we rustig kunnen groeien. Aan het eind van het derde jaar – eind 2025 dus – moeten we bij de top-3 van ProTeams zitten.”

“Pas na het vierde jaar (2026, red.) is het de ambitie om door te stoten naar het WorldTour-niveau. In 2028 moet dat hoe dan ook een feit zijn. We willen onze renners daarheen laten groeien, zoals Alpecin-Deceuninck dat ook op een heel natuurlijke wijze heeft gedaan.”

En dus komt een eventuele vrijkomende WorldTour-licentie te vroeg voor het Zwitserse ProTeam. Toch houdt de ploeg de situatie rondom de potentiële fusie nauwlettend in de gaten. “We hebben al 25 renners onder contract voor volgend seizoen. Voor komend jaar hebben we geïnvesteerd in de klassiekers. Er is nog plaats voor een buitenkans. We zitten best aardig in de jongens die bergop gaan. Maar we zoeken nog wel een semi-klimmer die het goed doet op korte hellingen van maximaal twee kilometer. Zulk soort renners kunnen straks ineens nog vrij komen voor ons.”