Youri IJnsen • dinsdag 23 januari 2024 om 11:18 dinsdag 23 januari 2024 om 11:18

Waarom Intermarché-Wanty in 2024 rendeert dankzij de foefjes van Visbeek en co

Special Afgelopen vrijdag stelde Intermarché-Wanty zich voor aan het grote publiek. Decor voor de presentatie is al jaar en dag het Albir Garden Hotel in Alfaz del Pi. Na het succesjaar 2022 heeft de ploeg afgelopen seizoen af te rekenen gehad met veel pech. Toch is het vertrouwen groot dat 2024 weer een goed seizoen zal zijn, vertelde performance manager Aike Visbeek onlangs. WielerFlits zet de belangrijkste vragen en antwoorden van de presentatie op een rij.

Hoe veel nieuws was er te melden?

Behoudens de programma’s van verschillende renners, niet heel veel. Zo gaan Louis Meintjes, Laurenz Rex en Hugo Page mee met Biniam Girmay naar de Tour de France. Ook Gerben Thijssen is daarvoor nog niet uitgesloten, maar hij rijdt sowieso eerst wel de Giro d’Italia. Verder doet Biniam Girmay het Openingsweekend, daarna een korte stage, Tirreno-Adriatico, een specifieke stage in voorbereiding op Milaan-San Remo en daarna alle klassiekers tot en met Parijs-Roubaix. Die laatste kan er mogelijk wel nog vanaf, als de ploeg ziet dat zijn vorm na Vlaanderen afbot.

Wat is verder opgevallen?

De sprinttreinen zijn omgegooid. Het succesvolle koppel Thijssen-Boy van Poppel is uit elkaar gehaald. De Belg gaat nu samenwerken met Adrien Petit, terwijl Van Poppel hetzelfde moet gaan doen met Arne Marit. De reden daarvoor is dat Thijssen afgelopen seizoen aansluiting heeft gemaakt bij de top van het sprintersgilde. Van Poppel moet er nu voor zorgen dat Marit diezelfde stap kan zetten. Hun proefwerk staat normaal gepland voor de Vuelta a España in september.

Gerben Kuypers staat er goed op binnen de ploeg. De ploegleiding is onder de indruk van zijn ontwikkeling. Dat hij een punt achter zijn crosswinter heeft gezet, komt mede door de plannen die de ploeg met hem heeft op de weg. De Belg zal veel met het WorldTeam op pad gaan. Ze werken met hem aan een planning die ervoor moet zorgen dat hij goed in vorm is in mei, zodat hij zich kan meten in koersen als Tro-Bro Léon, Dwars door het Hageland en de Rondes van België en Noorwegen. Binnen de ploeg leeft de perceptie dat Kuypers eenzelfde traject als Quinten Hermans kan afleggen, maar daarvoor heeft hij nog wel een flink aantal stappen te gaan.

Er werd een nieuwe tijdritfiets van Cube gepresenteerd. De fiets is aangepast aan de UCI-regels, maar komt uit de triatlon-sport en werd bijvoorbeeld ook gebruikt op het WK Iron Man 70.3 op Hawaii, de bekende monster-triatlon. Daarnaast is Cube een van de weinige fietsmerken die zelf cockpits en tijdritsturen maakt. Daardoor hebben de meeste renners van Intermarché-Wanty een tijdritstuur op maat. Die zijn verschillende keren getest in de windtunnel de voorbije periode. Met Verge stapte er ook een nieuwe, Amerikaanse kledingsponsor in. Het bedrijf maakt ook high end casual- en businesskleding. Zij stappen nu met de sportafdeling voor het eerst de WorldTour in.

Ook is er heel veel vertrouwen in Francesco Busatto. De Italiaanse neoprof (20) brak vorig jaar helemaal door op beloftenniveau en binnen de ploeg zijn er hoge verwachtingen. In de toekomst zien ze in hem een topper voor de Ardennenklassiekers. In zijn eerste jaar gaat hij een loodzwaar programma rijden, waarin hij vooral WorldTour-rittenkoersen gaat doen om te leren. Ook is het idee daarachter dat Intermarché-Wanty meteen zijn inhoud wil vergroten richting de toekomst. In koersen als de Brabantse Pijl krijgt hij zijn eigen kans om voor een top-10 te gaan, bijvoorbeeld.

Hoe staan de financiën ervoor?

De ploeg heeft naar eigen zeggen het kleinste budget van de WorldTour. Ze zijn ook nog actief op zoek naar een tweede naamsponsor naast Intermarché. Mogelijk komt daar in de loop van het seizoen een wisseling, die gesprekken worden op dit moment gevoerd. De Waalse formatie zou met twee tot drie miljoen euro aan extra budget al een heel eind geholpen zijn.

Niet per se om nieuwe renners aan te trekken, maar wel om contractverlengingen te realiseren voor jongens die enorm gegroeid zijn. Daarnaast willen ze dat extra budget inzetten om op het gebied van performance, door bijvoorbeeld meer windtunneltesten te doen en het volume aan kwalitatief betere trainingen te vergroten. Ook is er voor het mooie een nieuwe teambus nodig.

Wat is de stand van zaken bij andere Nederlanders en Belgen?

Kobe Goossens ligt er nog lang uit. Taco van der Hoorn voelt zich op zijn beurt meer en meer wielrenner, maar is er ook nog niet. Dries De Pooter rijdt veel klassiekers, maar moet vechten voor zijn plaats in De Ronde. Hij krijgt in kleinere kasseikoersen eigen kansen en mag ontdekken wat hij – zonder Roubaix – kan in Brabantse Pijl en Amstel Gold Race. Rune Herregodts focust zich op rittenkoersen van een week met een tijdrit en droomt heel stiekem van de Belgische tijdrittitel.

Gijs Van Hoecke zal veel op pad gaan met Van Poppel en Marit. Roel van Sintmaartensdijk zal ook de nodige klassiekers en Parijs-Nice rijden in het voorjaar. Hij is eveneens een serieuze optie voor de Giro d’Italia, weliswaar vooralsnog als reserve. Mike Teunissen was afwezig op de presentatie, maar hij zal normaal opnieuw de klassiekers rijden. Als hij daar zoals in het afgelopen najaar in topvorm is, staat hij volgens de ploegleiding ‘eigenlijk naast Girmay’ in de pikorde. Als alles volgens plan verloopt, rijdt de Limburger in de zomer ook opnieuw de Tour de France.

Hoe groot is het probleem met de langdurig geblesseerden?

Goossens en Van der Hoorn zijn nog langere tijd uit de roulatie. Op dit moment heeft de ploeg dus 26 inzetbare renners. Dat levert nu geen problemen op, maar de ploeg benadrukt dat er niet nog zo’n blessuregeval bij moet komen. Dan zullen ze in sommige wedstrijden een extra renner uit de opleidingsploeg moeten oproepen. Dat is in tweevoud niet ideaal: enerzijds niet voor de renner zijn ontwikkeling, anderzijds niet omdat de ploeg in die betreffende koers dan ervaring mist die nodig is.

Een extra renner aantrekken lukt de ploeg op dit moment niet, omdat daarvoor simpelweg het budget er niet is. Mocht er toch geld vrijgemaakt kunnen worden, is een terugkeer van Odd Christian Eiking een optie. Hij reed van 2018 tot en met 2021 ook al voor de Waalse ploeg. De 29-jarige Noor zit nog altijd zonder team, nadat EF Education-EasyPost zijn contract niet verlengde.